De Zonnebloem Mijdrecht was weer op vakantie

Mijdrecht – Van 11 t/m 15 september is een aantal gasten en vrijwilligers van de Zonnebloem afdeling Mijdrecht op vakantie geweest naar de Putse Hoeve in Bergeijk. Bergeijk ligt in de Brabantse Kempen en werd in 2013 uitgeroepen tot ‘groenste’ dorp van Europa. Bergeijk staat ook bekend als ‘Rietvelddorp”.

De vakantiewerkgroep heeft er veel tijd en energie in gestoken om deze vakantie te laten slagen. Aan alles was gedacht. Het transport, de locatie, rolstoelen en de diverse excursies.

Op maandag vertrokken ze om 10.00 uur vanaf Mijdrecht met de bus naar den Bosch waar ze eerst gingen lunchen, waarna ze een rondleiding kregen door de Sint-Janskathedraal onder leiding van een gids. Vervolgens op pad naar het logeeradres van deze week namelijk de Putse Hoeve. Deze accommodatie is speciaal ingericht voor het ontvangen van gasten met een beperking. Ruime kamers voorzien van eigen sanitair. Na een heerlijk diner gingen de meeste mensen vroeg naar bed.

Dinsdag bezochten ze de valkerij en sigarenmuseum in Valkenswaard. Hier werd getoond hoe vroeger de adel hun gasten vermaakten met het ‘verderspel’. Valken werden speciaal afgericht om prooien te vangen.

Sigaren

In het sigarenmuseum werd getoond hoe sigaren vroeger in Valkenswaard werden gemaakt. In het begin werd dat thuis gedaan later werden er fabrieken gebouwd. Vroeger waren er wel 70 sigarenfabrieken in Valkenswaard. Na het diner was er een optreden van het Teutenkoor die allerlei bekende oude wijsjes zongen.

Woensdag werd er een bezoek gebracht aan het dierenpark Dierenrijk in Mierlo. Het weer zat gelukkig mee. Dus ze konden rustig alle dieren bekijken.

In de watten gelegd

Donderdag naar België, naar abdij Postel in Mol. Hier werden ze rondgeleid door een gids. In de abdij wonen kloosterlingen, volgelingen van de heilige Norbertus. Naar hem worden ze Norbertijnen genoemd. Er wordt kaas gemaakt en er is een prachtige kruidentuin. ’s Middags was de traditionele beautymiddag. De dames werden in de watten gelegd. Nagels werden gelakt, haar werd in de krul gezet, voeten werden gemasseerd, enz. ’s Avonds werd de barbecue aangestoken en gingen ze heerlijk buiten eten.

Na de barbecue werden ze getrakteerd met een optreden van een blaaskapel. De Zwiersbloazers. Het werd een gezellige avond. Iedereen zong mee met het orkest. Er werd zelfs een polonaise gehouden.

Vrijdag werden de koffers alweer ingepakt en vertrokken ze vanaf onze stek richting Mijdrecht maar eerst gingen we nog naar Sleewijk. Hier gingen wij aan boord van rondvaartboot de Princehof en maakten ze een tocht over de Waal.