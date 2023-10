De Zonnebloem bij CSW￼

Wilnis – Vrijdagmiddag 29 september was de jaarlijkse zeer populaire spelletjesmiddag voor de Zonnebloemgasten van Wilnis/de Hoef in de voetbalkantine van CSW. Er werd gekaart en gerummikubt en gesjoeld en er was gelegenheid om weer eens lekker bij te kletsen met elkaar. Eerst was er koffie, de eigen vrijwilligers was er hulp van enthousiaste leerlingen van de Willespoort en kinderburgemeester Vera hielp ook een handje mee. Om vijf uur gingen alle gasten na een supergezellige middag weer naar huis.