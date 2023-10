Cultuurcafé bij het Veenlanden College

De Ronde Venen – Op vrijdagmiddag 27 oktober is er van 13.30 tot 15.30 uur weer Cultuurcafé. Dit keer is de insteek hoe jongeren uit de Ronde Venen kunst en cultuur beleven binnen en buiten de context van de school. Ook zijn ook er enkele muzikale intermezzo’s. Onder kunst en cultuur valt dans, muziek, beeldende kunst, erfgoed, fotografie, podiumkunst, architectuur of theater. Maar hoe zit het met de culturele initiatieven, die leerlingen omringen of initiatieven die zij nog vorm willen geven of reeds gegeven hebben in het geval van oud-leerlingen. M.a.w. wat speelt zich zoal af tegen het licht van onze polder?

De gasten van deze editie bij Cultuurcafé zijn:

1) Leerlingen VLC beeldende vorming, zij nemen je mee in een korte presentatie over hun werk en er is aandacht voor musical en theater bij het VLC.

2) Jong pianotalent Deon de Ruijter van het Alkwin College in Uithoorn speelt op piano en vertelt over zijn liefde hiervoor. Pianodocent Jaco Kruijswijk licht een en ander toe.

3) Femke van Os (oud-leerling VLC) is beeldend kunstenaar en geeft een inkijkje in het leerproces van leerling naar kunstenaar en toont impressies van haar werk.

4) Kimberley van Welzen (oud-leerling VLC) is dansdocente en choreografe. Zij vertelt over haar werk en licht dit toe door middel van beeldmateriaal.

5) Anno van Vliet en Ibou uit Senegal van Studio Negunya geven een demonstratie op Afrikaanse percussie en twee workshops in de aula van 15.00 – 15.30 uur en 15.30 – 16.00 uur.

De presentatie is in handen van Aino Merits en Jessica Erdtsieck van Cultuurpunt Ronde Venen en Nanja Willers, docent beeldende kunst en cultuurcoördinator van het VLC. Zij praten met alle gasten over wat een ieder belangrijk vindt op het gebied van kunst en cultuur.

Gratis deelname

Nieuwsgierig geworden? Kom dan vrijdagmiddag 27 oktober naar de aula van het Veenlanden College Mijdrecht, Diamant 9 in Hofland. Deelname is gratis.

Cultuurcafé wordt twee keer per jaar gehouden, telkens weer op een andere locatie en met andere gasten en thema’s. Tot kijk bij Cultuurcafé!