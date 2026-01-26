CDA op bezoek bij Ceres

Uithoorn – De stroopwafelactie van het CDA Uithoorn-De Kwakel gaat onverminderd door. Eerder waren er vertegenwoordigers aanwezig bij het nieuwjaarsfeest van Folklore Exotica. Deze vrijdag ging een delegatie op pad naar Ceres waar meer dan vijftig vrijwilligers zich inzetten bij het kringloopcentrum.



Het CDA-team werd hartelijk ontvangen door Marita van Kleij, die sinds september 2024 directeur is van de stichting. Zij gaf een kijkje achter de schermen en vertelde waar ze in de praktijk tegenaan loopt. De CDA-leden luisterden aandachtig en bespraken waar ze haar mee zouden kunnen helpen. Zo heeft de invoer van de afvalpas gevolgen voor Ceres, die daardoor meer spullen binnenkrijgt. “Soms zetten mensen vuilniszakken neer als Ceres gesloten is en in een container die bedoeld was voor oud ijzer werd huisvuil gedumpt”, vertelt Marita desgevraagd.

Uitdaging

Bij de stichting werken dertien mensen in loondienst. De vrijwilligers die de spullen aannemen, sorteren, uitzoeken en prijzen zijn onder meer gepensioneerden, mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en inburgeraars, wat soms best een uitdaging blijkt.

Een grote wens van de kringloopwinkel is meer ruimte, liefst op dezelfde locatie. Een samenwerking met het Repaircafé werd daarbij geopperd als mogelijkheid. Al met al een vruchtbare uitwisseling van informatie voor beide partijen.

Na de rondleiding kregen de aanwezige vrijwilligers een lekkere traktatie voor hun onvermoeibare inzet. Vrijwilligers Anne Bauk en Hermien werken drie ochtenden in de week samen. Zij zorgen ervoor dat de bovenverdieping netjes blijft en doen dat met veel plezier. Ook floormanager Boyd maakte even tijd voor een foto.

De stroopwafelactie van het CDA Uithoorn-De Kwakel gaat onverminderd door. Foto: aangeleverd.