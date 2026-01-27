Burgemeester en wethouder lezen voor aan jongsten

Uithoorn – De Nationale Voorleesdagen zijn in gemeente Uithoorn feestelijk van start gegaan met voorleesmomenten op basisscholen en in de bibliotheek. Burgemeester Pieter Heiliegers en wethouder José de Robles (onderwijs) lazen voor aan de jongste inwoners van de gemeente. Die luisterden vol enthousiasme, stelden vragen en deelden soms verrassend persoonlijke verhalen.

De burgemeester begon de dag op basisschool de Springschans, waar hij voorlas aan groepen 1 tot en met 3. Daarna volgde een tweede voorleesronde op de Kajuit. De kinderen hadden niet alleen aandacht voor het verhaal, maar ook voor de burgemeester zelf. Zo riep een leerling trots: “Ik heb wel eens een ijsje van hem gehad!” Een ander kind vertelde: “Wij wonen in het oude huis van de burgemeester.” En een derde: “Mijn vader werkt op hetzelfde gemeentehuis als de burgemeester.” Ook de ambtsketen maakte grote indruk. De burgemeester legde uit waarom die zo belangrijk is, en grapte: “De burgemeester is net als een fiets: zonder ketting is-ie niets.”

Nieuwsgierige vragen

De kinderen stelden nieuwsgierige vragen, zoals: Wat is uw favoriete kinderboek? Waarom staat u zo vaak in de krant? Hoe oud was u toen u kon lezen? Wat is het minst leuke aan uw werk? De burgemeester vertelde, dat hij vroeger hield van boeken met veel plaatjes en dat hij tegenwoordig vooral voorleest aan zijn kleinkinderen. “De openheid van de leerlingen en enthousiasme maken dit soort ochtenden heel bijzonder. Voorlezen verbindt, prikkelt de fantasie en geeft kinderen een voorsprong. Ik geniet er elke keer weer van.”

Inzetten voor leesplezier

’s Middags las de wethouder Onderwijs José de Robles voor tijdens het vaste voorleesmoment in de Bibliotheek Uithoorn. Er waren zeker vijftien kinderen aanwezig. Het Prentenboek van het Jaar 2026, ‘Kleine Aap’, stond centraal. De bibliotheek maakte er een vrolijke activiteit van met een liedje, plaatjes en een kleurplaat na afloop.

De Robles vertelt: “Voorlezen is een van de mooiste manieren om kinderen te laten groeien. Je ziet ze genieten, leren en helemaal opgaan in een verhaal. Dat gun je ieder kind. Daarom ben ik trots op onze bibliotheek en alle scholen die zich inzetten voor leesplezier.”

Elke woensdagmiddag van 15.30 tot 16.00 uur organiseert Bibliotheek Uithoorn een voorleesmoment voor kinderen van 2 tot en met 6 jaar. Na afloop kunnen kinderen boeken lenen om thuis verder te lezen. Daarnaast is er de VoorleesExpress, die gezinnen ondersteunt bij taalontwikkeling en leesplezier. Alle informatie staat op https://voorleesexpress.nl.

Burgemeester Heiliegers las voor op basisscholen De Springschans en De Kajuit. Foto gemeente Uithoorn.