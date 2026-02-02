Bruidsparen vieren gouden mijlpaal samen met de burgemeester

Uithoorn – Ondanks het winterse weer en de sneeuw die Uithoorn vorige week bedekte, verzamelden elf echtparen zich in het Spoorhuis om samen hun gouden huwelijksjubileum te vieren. De gemeente organiseerde een speciale bijeenkomst voor bruidsparen die in november en december 1975 in het huwelijk traden. Burgemeester Pieter Heiliegers heette hen persoonlijk welkom.

Warme sfeer op een koude dag

Binnen heerste een warme en feestelijke sfeer. Met koffie en iets lekkers begon de ochtend ontspannen. Daarna nam de burgemeester het woord. Hij sprak zijn waardering uit voor vijftig jaar liefde en verbondenheid en benadrukte hoe bijzonder het is om zo’n mijlpaal met elkaar te kunnen delen.

Terug naar 1975

In zijn toespraak nam de burgemeester de aanwezigen mee terug naar het jaar waarin hun huwelijksreis begon: 1975. Hij haalde bekende gebeurtenissen aan, zoals de overwinning van Teach-In op het Eurovisiesongfestival met Dinge-dong en het einde van het tijdperk Swiebertje. Veel paren konden zich deze momenten nog levendig herinneren. Ook de invoering van de autogordelplicht kwam voorbij. “Maar het mooiste moment van 1975 blijft natuurlijk jullie eigen huwelijksdag”, sprak de burgemeester.

Roos

Na zijn openingswoord maakte hij een ronde langs alle tafels voor een persoonlijke felicitatie en een praatje met elk van de paren. De ambtsketen en de betekenis ervan was een van de onderwerpen. Bij vertrek kregen de bruidsparen een mooie bos bloemen mee in de gemeentelijke kleuren paars en geel, met in het midden een rode roos. Deze roos staat symbool voor de sierteeltsector in De Kwakel. Ook ontvingen zij theeglazen met het gemeentewapen. Binnenkort krijgen de bruidsparen de groepsfoto toegestuurd die tijdens de bijeenkomst werd gemaakt.

Elf bruidsparen vierden op uitnodiging van burgemeester Heiliegers hun gouden jubileum in Het Spoorhuis. Foto: Patrick Hesse/VisionQuest.