Bijzondere muzikale bijeenkomst voor mantelzorgers

Abcoude – Mantelzorg De Ronde Venen van Samens en muziekdocent Jenny van Huissteden organiseren donderdag 24 april een bijzondere middagactiviteit voor mantelzorgers. De bijeenkomst vindt plaats van 13.30 tot 15.30 uur in Villa Ross, Holendrecht 55, in Abcoude. De inloop is vanaf 13.15 uur.

Jenny van Huissteden is vakleerkracht muziek. In haar werk met kinderen in het speciaal onderwijs groeide haar fascinatie voor de helende werking van muziek. Tijdens deze middag laat zij de deelnemers kennismaken met twee bijzondere methodes waarin muziek centraal staat: de Ronnie Gardiner Methode (RGM) en Beleven in Muziek (BiM).

De RGM is een vrolijke en ritmische oefenmethode voor de hersenen, geschikt voor jong en oud. De BiM-werkwijze richt zich op het beleven van muziek en de verbinding die hierdoor ontstaat. Muziek kan diepe indruk maken en een waardevol middel zijn om contact te maken, met elkaar, met je partner of met je kind. Dit is extra betekenisvol wanneer er sprake is van een haperend brein, een beperking of een aandoening zoals ASS, LVB, NAH, dementie of Parkinson.

Ben je nieuwsgierig geworden naar RGM en BiM? Meld je dan aan en kom alleen of samen naar deze middag. Deelname is gratis. In de omgeving van Villa Ross is voldoende parkeergelegenheid. Aanmelden kan via mantelzorg@stichtingsamens.nl of telefonisch via 0297 – 230 280. Wil je op de hoogte blijven van andere activiteiten van Dementie- en Mantelzorg De Ronde Venen? Laat het weten via bovengenoemd e-mailadres of telefoonnummer (vraag naar Ester of Tanja). Meer informatie is te vinden op www.mantelzorgderondevenen.nl. Op deze website kun je je ook aanmelden als mantelzorger via het inschrijfformulier.

Op de foto: Donderdag 24 april een bijzondere middagactiviteit voor mantelzorgers. Foto: aangeleverd