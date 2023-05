Sport- en cultuurhoppen voor basisscholen Uithoorn

Uithoorn – Kinderen moeten de kans krijgen om mee te doen aan sport en spel. En aan culturele activiteiten. Dus bieden 17 sport- en 5 cultuurverenigingen samen met de gemeente en Sportakkoord van Uithoorn de Sport- en Cultuurhopper aan. Daarmee kunnen alle basisscholieren, ruim 2.700 verdeeld over 9 basisscholen in Uithoorn en De Kwakel, gratis sport- en cultuuractiviteiten uitproberen.

Andy Verstelle (Sportakkoord van Uithoorn): “We proberen kinderen weer van de bank te krijgen, terug naar de sportvelden, de gymzalen en de muzieklokalen.” De Sportakkoord-aanjager deelde maandag 15 mei de eerste Sport- en cultuurhopper uit aan Duuk uit groep 5b van R.K. Basisschool De Zon in De Kwakel. Duke en zijn klasgenootjes bladerden druk door de voucher. Iedereen was natuurlijk benieuwd of hun eigen club erbij zat. Maar voor veel kinderen zaten er ook onbekende activiteiten bij, zoals tafeltennis, survivallen en bijvoorbeeld muziek-, toneel- en dansles.

Snuffelen aan veld, zaal of instrument

Sportakkoord-aanjager Andy Verstelle: “We merken dat de kinderen sinds corona minder aan sport of cultuur doen. Omdat op de bank zitten met een schermpje verleidelijk is. Maar soms ook omdat er thuis geen geld is voor een club. Juist daarom is gratis proberen zo’n sterke troef! En als een scholier een leuke activiteit heeft gevonden, dan kan het Jeugdfonds Sport&Cultuur eventueel bijspringen bij de kosten voor de contributie.”

De kinderen kunnen direct meedoen in het sportseizoen 2023 – 2024. Ze mogen 3 keer gratis aan dezelfde sport- of cultuur(vereniging) snuffelen. Het Sportakkoord houdt de komende tijd bij wat de opkomst is voor de gratis trainingen en lessen dankzij de Sport- en Cultuurhopper. Lees meer op www.uithoorndenktmee.nl/sporthopper.

Foto: Duuk en zijn klasgenootjes van De Zon krijgen de eerste Sport- en Cultuurhopper-vouchers van Andy Verstelle. Foto: Patrick Hesse / VisionQuest