Badeendjesrace voor Cultuurhuis Abcoude

Abcoude/Baambrugge – De derde editie van de badeendjesrace van Lions Abcoude-Baambrugge gaat bijna van start. Maar liefst 6.000 genummerde eendjes gaan opnieuw te water in het riviertje de Angstel aan de Voordijk, ter hoogte van de speeltuin. Zondag 1 juni gaan ze rond 16.00 uur de strijd aan voor de overwinning. De lokale brandweer creëert de stroming, waarna de eendjes naar de finish zwemmen.

Door voor vanaf € 4,– een lot te kopen, dat gekoppeld is aan een eendje, steun je Cultuurhuis Abcoude. De opbrengst wordt gebruikt voor nieuwe stoelen in de grote zaal. In deze zaal vindt een groot deel van de voorstellingen van Theater Piet Mondriaan plaats en daarnaast voorstellingen van scholen en diverse verenigingen. Het huidige meubilair is nodig aan vervanging toe.

Het loont om meerdere badeendjes tegelijk te kopen. Van vier tot negen stuks betaal je nog maar € 3,– per stuk en vanaf tien badeendjes of meer slechts € 2,50 per stuk. Als je meedoet aan de badeendjesrace maak je, naast het steunen van het goede doel, ook nog eens kans op vele prachtige prijzen, waaronder een LG TV ter waarden van € 1299,– , een Batavus fiets van € 900,– en een overnachting (in het laagseizoen) in de Mondriaan Molen in Abcoude (€ 200,–) en nog tientallen andere mooie prijzen en waardebonnen. Al deze prijzen zijn beschikbaar gesteld door de ondernemers van Abcoude en Baambrugge.

De prijsuitreiking vindt aansluitend aan de badeendjesrace plaats om 17.00 uur in de tuin van Café-Restaurant De Eendracht, hoofdsponsor van het evenement. Daarna gaan alle 6.000 eendjes op duurzame wijze op pad naar de volgende Lions badeendjesrace, elders in het land.

Meer informatie: www.lions-abcoude-baambrugge.nl.

Foto: aangeleverd.