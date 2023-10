Andries Tunru treedt op in ’t Oude Parochiehuis￼

De Ronde Venen – Andries Tunru is cabaretier en improvisatieacteur en niet meer weg te denken uit de Nederlandse cabaretwereld. Zaterdag 28 oktober komt hij naar Mijdrecht op uitnodiging van het CultuurHuis Mijdrecht. In ’t Oude Parochiehuis is Andries te zien met een try-out van zijn nieuwste solovoorstelling Marmer. Andries Tunru won al prijzen op drie verschillende cabaret festivals en maakte furore via Lingo en De Slimste Mens, waar hij tweede werd achter Rob “Snollebollekes” Kemps. Andries Tunru is een veelzijdig artiest.

Met zijn voorstelling Marmer belooft Andries Tunru weer een kunststukje. Toen Michelangelo zijn vijf-en-een-halve meter hoge blok marmer geleverd kreeg -en wat zal die flitsbezorger gevloekt hebben- wist hij: mijn meesterwerk, dé David, zit er al in. ik hoef slechts weg te hakken wat het niet is en het kunstwerk zal verschijnen. Zo ook Andries Tunru. Blijmoedig en voortvarend beitelt hij weg wat er niet toe doet. Hij breekt het soms eeuwenoude gesteente open en hakt, sjort en zaagt tot niets anders dan de kern overblijft. Niet met beitels en hamers, maar met de gereedschappen die hij zo goed beheerst: messcherpe grappen, bruisende verhalen en verbluffende improvisaties.

De voorstelling start om 20.00 uur, zaal is open vanaf 19.30 uur. Kaartjes zijn te bestellen op www.cultuurhuismijdrecht.nl/kaartverkoop en kosten 15,75 euro (incl. servicekosten).