Afscheid van vrijwillige brandweerman Leon Pepping￼

Abcoude – Leon Pepping (59) uit Abcoude heeft na veertig jaar afscheid genomen als vrijwilliger bij de brandweer. Met veel toeters, bellen en vlammen werd er gisteren een afscheid voor hem georganiseerd. “Eens een brandweerman, altijd een brandweerman.” Veel sirenes gisterenavond in Abcoude. Niet vanwege een grote uitslaande brand, maar vanwege het afscheid van brandweervrijwilliger Leon. Na veertig jaar verlaat hij de brandweer. Aan het begin van de avond kwamen twee brandweerwagens met loeiende sirenes Leon bij zijn thuis adres ophalen. Via de meldkamer kwam niet veel later een alarmering van een brand in de dorpskerk aan het Kerkplein. Maar niets is minder waar zo bleek: op de locatie van de brand stonden al Leon zijn collega’s, familie en vrienden hem op te wachten. Leon moest zijn laatste klus klaren. Net als een paar jaar terug tijdens een incident mocht hij de deur van de kerk doorzagen. Dit keer niet de echter, maar één die zijn collega’s hadden geregeld. Daarna blust hij zijn laatste brand: een vuurton.

Leon heeft zijn 40 vrijwillige brandweerjaren vervolgens vastgelegd in de kerktoren. Op bijna het hoogste punt mocht hij zijn naam op de houten constructiebalken achterlaten. De avond werd afgesloten met taart, mooie woorden en een drankje op de brandweerpost.