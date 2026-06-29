56 teams beachvolleybalteams strijden op het zand in Vinkeveen

Vinkeveen – Sportpark de Molmhoek in Vinkeveen verandert vrijdag 3 juli (vanaf 17.00 uur) en zaterdag 4 juli (vanaf 12.00 uur) opnieuw in het grootste beachvolleybalspektakel van de regio. Tijdens de 35e editie van het Assuline Turfstekers Beachtoernooi verwelkomt volleybalvereniging Atalante maar liefst 56 teams voor twee dagen sport, gezelligheid en feest op de eigen beachplaza met acht beachvelden. De toegang voor bezoekers is gratis.

Het Turfstekers Beachtoernooi trekt jaarlijks honderden spelers, supporters en bezoekers naar Vinkeveen en staat bekend om de combinatie van sportieve prestaties, ontspannen sfeer en gezellige feestavonden. Gedurende het toernooi nemen 56 teams het tegen elkaar op in een 3-tegen-3 beachvolleybalcompetitie. Op vrijdagavond wordt afgetrapt met de eerste poulewedstrijden, waarna op zaterdag de strijd wordt voortgezet richting de finales.

Vijf velden

De wedstrijden worden gespeeld op de beachplaza van Atalante: de bestaande twee velden worden omgebouwd tot drie velden en op een deel van de parkeerplaats komt een bak met maar liefst vijf velden. Hierdoor kunnen bezoekers de hele dag genieten van spectaculaire rally’s, sportieve strijd en een gezellige festivalsfeer.

Naast het beachvolleybal biedt het evenement een uitgebreid programma met livemuziek en entertainment. Op vrijdagavond zorgen DJ Barry Brand en zanger Andy Theijsmeijer voor de muzikale omlijsting. Op zaterdag sluit DJ de Jas het evenement feestelijk af. Ook aan de innerlijke mens is gedacht. Bezoekers kunnen beide dagen terecht bij Timmy’s Smashburgers voor verse burgers en andere lekkernijen.

Het toernooi wordt mede mogelijk gemaakt door hoofdsponsor Assuline, die zich al jarenlang verbindt aan sportieve initiatieven binnen de regio. Dankzij deze samenwerking kan Atalante blijven investeren in een kwalitatief hoogwaardig evenement voor spelers en bezoekers. Het Assuline Turfstekers Beachtoernooi is vrij toegankelijk voor publiek. Supporters, buurtbewoners en sportliefhebbers zijn van harte welkom om de sfeer te komen proeven, de teams aan te moedigen en te genieten van een gezellig weekend vol volleybal, muziek en ontmoeting.

56 teams beachvolleybalteams strijden op het zand in Vinkeveen. Foto: aangeleverd.