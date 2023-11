Zonnebloem met “Het ándere Bedrijfsuitje” naar Nationaal militair museum

De Ronde Venen – De gasten van Zonnebloem Vinkeveen/Waverveen hadden de dag van hun leven. Een bezoek aan het Nationaal militair museum in Soesterberg is een uitje dat vooral bij de mannelijke gasten allang bovenaan het wensenlijstje stond. Maar zoals op de foto te zien zijn waren de meegereisde dames niet minder enthousiast! Dit uitje werd mogelijk gemaakt door de RABO-bank die niet alleen financieel bijdroeg maar ook fysiek de gasten opving en rondreed. Door te kiezen voor Het ándere Bedrijfsuitje van de Zonnebloem maakt de RABO-bank werk van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Tijdens het bedrijfsuitje gingen zij een middag op pad met mensen die dat niet zo gemakkelijk zelf kunnen doen. Elke RABO-medewerker begeleidde een Zonnebloemdeelnemer één op één met een gezellig praatje, een kop koffie en het duwen van de rolstoel. Zoals de foto’s tonen was het een fantastische dag voor de Zonnebloem gasten én de RABO-medewerkers. Heeft u interesse in een ander personeelsuitje? De gasten van Zonnebloem-Vinkeveen/Waverveen gaan graag mee. Stuur een mailtje en wij regelen het.