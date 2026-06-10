Zomerexpositie in Abcoude

Abcoude – De zomerexpositie van Inde8enomstreken biedt opnieuw een gevarieerde en inspirerende tentoonstelling in en rond Fort Nigtevecht aan de Velterslaan 1 in Abcoude. De expositie, die tot en met 26 juli elke zaterdag en zondag van 10.00 tot 17.00 uur en op afspraak te bezoeken is, brengt werk samen van drie kunstenaars met elk een eigen signatuur. Meike van den Akker toont keramiek, waarin haar achtergrond in het theater duidelijk zichtbaar is; haar objecten vertellen verhalen en trekken direct de aandacht. Schilder Ruud van der Duin presenteert ‘en plein-air’, schilderijen gemaakt in alle vier de seizoenen op en rond het Fort, waarin sfeer en natuur samenkomen. Mariken de Goede vult de expositie aan met beelden, die zowel kracht als kwetsbaarheid uitstralen.

Op de foto: Schilder Ruud van der Duin presenteert ‘en plein-air’. Foto: aangeleverd.