Winterfietstocht met boswachter

Amstelland – Fiets op zondagmiddag 23 februari om 14.00 uur mee met de boswachter. Het Amsterdamse Bos is bijna 1000 hectare, zodat op de fiets een flink deel ontdekt kan worden.

Onderweg vertelt de boswachter interessante dingen over wat er allemaal te zien is en over wat men tegenkomt.

Neem je eigen fiets mee! De winterfietstocht duurt ongeveer anderhalf uur en is geschikt voor fietsers ouder dan 12 jaar. De start is bij De Boswinkel aan de Bosbaanweg 5. Kosten 5 euro per persoon.

Aanmelden kan telefonisch via : 020-5456100, via de website www.amsterdamsebos.nl of in De Boswinkel, iedere dinsdag tot en met zondag geopend van 10.00 tot 17.00 uur.