Winkelen zonder drempels in Aalsmeer Centrum

Aalsmeer – De ondernemers in Aalsmeer Centrum vinden het geweldig dat ze weer klanten mogen ontvangen, ook al is het wel onder bepaalde voorwaarden. Vele klanten zijn de afgelopen dagen weer blij gemaakt met een nieuwe coupe, een fijne gezichts- of pedicurebehandeling of een nieuwe tatoeage. De kappers, schoonheidssalons en tattoo-shops hadden het extra druk en wilden zoveel mogelijk mensen helpen. Veel klanten waren dankbaar dat ze weer geholpen konden worden en sommigen namen zelfs een cadeautje mee.

Ook alle winkeliers mochten hun deuren weer openzetten voor klanten. Veilig en vertrouwd. Toch merken ze dat sommigen van hen het een beetje lastig vinden om ‘die drempel’ over te gaan van het maken van een afspraak. Want mag je echt maar tien minuten winkelen en ben je dan verplicht om wat te kopen? Dat is zeker niet het geval. De winkeltijd varieert per winkel en de winkelier houdt rekening met jouw wensen.

Ook willen ze benadrukken dat een shopafspraak altijd vrijblijvend is, want gezellig komen snuffelen mag natuurlijk ook gewoon. Je bent zeker niet verplicht om iets te kopen als er niks voor jou tussen zit. En je hoeft je ook niet bezwaard te voelen als je eerder klaar bent dan de voor jouw ingeplande tijd. De ondernemers willen graag ‘die drempel’ voor je wegnemen. Het belangrijkste voor hen is dat de klant tevreden de winkel weer verlaat.

Aalsmeer Centrum gaat langzaam weer helemaal open. Gehoopt wordt dat ook de horeca snel weer meer mag. Tot die tijd kun jij ze helpen door het afhalen van een lunch of diner. Heb je iets te vieren of heb je geen zin om te koken? Laat de horeca-ondernemers doen waar ze goed in zijn, het bereiden van iets lekkers voor jou. Maak er gebruik van!

Winactie Relaxpakket

Ondernemers uit Aalsmeer Centrum willen hun klanten in de watten leggen met een Feel Good Relaxpakket. Klanten kunnen een verwenbehandeling winnen bij één van de kappers of schoonheidssalons in Aalsmeer Centrum of deze weggeven aan iemand die dat nodig heeft. Je kunt ook een tegoedbon voor een tatoeage winnen.

De winactie loopt tot en met 18 maart. Wil je meedoen? Laat dan hier shorturl.at/biD68 je gegevens achter en maak kans voor jezelf of voor iemand anders.