Wim Stam in het zonnetje gezet: Een sculptuur als teken van erkenning

De Ronde Venen – Tijdens een goed bezochte en geanimeerde ledenvergadering van ChristenUnie De Ronde Venen dinsdag 16 juni werd Wim Stam verrast met de uitreiking van een fraaie ChristenUnie-sculptuur als teken van erkenning voor zijn grote verdiensten voor de partij. Namens het Landelijk Bestuur van de ChristenUnie was Ruud Knieriem, voorzitter van de provinciale afdeling Utrecht van de ChristenUnie, afgereisd naar De Ronde Venen om deze sculptuur uit te reiken. Voorzitter Henk Jan Kroese van ChristenUnie De Ronde Venen voegde daar nog een bos bloemen aan toe.

Beide voorzitters spraken hun waardering uit voor de breed erkende grote inzet en deskundigheid waarmee Wim de afgelopen vijftien jaar onvermoeibaar invulling heeft gegeven aan het raadslidmaatschap, grotendeels als fractie-voorzitter. Wim is inmiddels verhuisd naar Scherpenzeel; niet alleen een afscheid van de raad dus, maar ook van De Ronde Venen.

Wim bedankte iedereen voor het vertrouwen en de steun die hij steeds heeft ervaren. Wim Stam: “Ten slotte ben ik erg blij hoe vanuit de ChristenUnie Hendrik Palm en Gertine van Anrooij het werk van mij hebben overgenomen. We hebben een hele mooie verkiezingscampagne gevoerd en de kiesvereniging is het afgelopen anderhalf jaar echt opgebloeid. Dat geeft hoop voor de toekomst en is goed nieuws voor De Ronde Venen.”

Verder is tijdens deze ledenvergadering Lenie Verbruggen-van Zanten benoemd als bestuurslid, na het terugtreden van Hendrik Palm vanwege zijn raadslidmaatschap. Nadat Lenie zich had voorgesteld, werd haar voordracht door de leden met een warm applaus bij acclamatie bekrachtigd.

Op de foto: Het afscheid in beeld. Foto: aangeleverd.