Wilnis vierde dorpsgevoel tijdens bruisende feestweek

Wilnis – Vier dagen lang was Wilnis het kloppend hart van De Ronde Venen. Van 20 tot en met 23 augustus vierde het dorp de 40e editie van het Wilnis Festival, een jubileum dat bol stond van traditie, muziek en saamhorigheid. De feestweek begon met een vrolijke kindermiddag en de iconische Klompenrace, waarna DJ Stijn Wonder en Kafke de feesttent lieten daveren.

Op donderdag was er ruimte voor nostalgie tijdens de 55+ middag, gevolgd door optredens van Henk Wijngaard en Tilt. De kermis draaide op volle toeren en het terras bood een plek voor ontmoeting. Vrijdag stond in het teken van sport en verbinding, met het Nexum Beachvolleybaltoernooi en een drukbezochte vrijdagmiddagborrel. ’s Avonds zorgden Sven Versteeg en Knockout voor muzikale hoogtepunten.

De zaterdag bood een sportieve afsluiter met voetvolley, gevolgd door een knallende finale met Mark Fledderman en NoColour. Tot diep in de nacht werd er gefeest, gelachen en gezongen. Het festival bewees opnieuw zijn waarde als ontmoetingsplek in De Ronde Venen.

Veel animo voor beachvolleybal. Foto: Wilco de Vries.