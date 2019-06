Wielerspektakel in de Ronde Hoep

Ouderkerk aan de Amstel – Zaterdag 15 juni is voor de wielersport in en om Amstelland een bijzondere dag. Dan zal de 50e wielerronde van Ouderkerk aan de Amstel plaatsvinden. Het jubileum wordt opgeluisterd met een speciale ronde: de wielerronde van de Ronde Hoep.

In de historie is in de jaren ’50 nog een ronde van de Ronde Hoep terug te vinden en nadat de wielerronde vele jaren aan de Emmalaan/Julianalaan werd verreden als stratenrondje van een kilometer is er nu sprake van een grote omloop van 16 kilometer.

Start en Finish van de wedstrijden zijn gepland op de Verlengde Polderweg nabij het viaduct onder de A9, waarna de renners in de richting van de Voetangelbrug zullen vertrekken. En vervolgens rijden zij via de Waver naar de Ronde Hoep West. Nabij de start en finish zal er bij Boerderij Polderzicht ook de nodige catering en vermaak zijn. Voor het publiek zijn de wedstrijden daar ook erg goed te volgen.

Om 19.00 uur wordt gestart met een Ploegentijdrit voor 30 teams waar alle regionale renners en recreanten voor kunnen inschrijven. Daarna start om 20.00 een pelotonsrit voor vier categorieën die maximaal 4x de Ronde Hoep rijden.

In de Ploegentijdrit zullen vele bekenden uit de regionale wielersport van start gaan, maar er is ook een prominententeam met toppers als Dion Beukeboom, Jasper Ockeloen en journalist Thijs Zonneveld die ongetwijfeld de snelste tijd zullen gaan zetten. In de ploegentijdrit wordt gereden om verschillende prijzen waarbij er ook prijzen zijn voor o.a. het snelste Ouderkerker Team en Mixed Team.

De pelotons starten vanaf 20.00 uur waarbij er vier categorieën van start gaan: de Elite/Amateurs mannen, een Dames-koers, een wedstrijd voor Nieuwelingen jongens (15/16 jaar) en de zogenaamde Sportklasse (senioren mannen). Er wordt niet alleen gestreden om de dagprijzen, maar ook om de eindzeges in de overkoepelende Amstelrondes klassementen (samen met de wedstrijden in Amstelveen en Nes aan de Amstel).

Voor de veiligheid van een ieder worden alle wedstrijden gereden onder begeleiding van auto’s en motoren. Op alle kruispunten staan verkeersregelaars en langs de kant zijn de wedstrijden goed te volgen. Vanaf ca 21.45 uur is de gehele Ronde Hoep weer volledig bereikbaar. Buurtbewoners wordt verzocht (en zijn daarover geïnformeerd) uitsluitend in geval van nood, in overleg met de organisatie, de Ronde Hoep te gebruiken in de richting van de klok.