Wende presenteert ‘De Wildernis’ in P60

Amstelveen – Eén van de meest opzienbarende artiesten van Nederland komt naar Amstelveen! Op vrijdag 4 juni 2021 presenteert Wende ‘De Wildernis’ in Poppodium P60. Een concert waarin ze muziek en design versmelt tot zinnenprikkelend totaaltheater.

‘De Wildernis’ is ontstaan in samenwerking met een (inter)-nationaal team van gerenommeerde schrijvers en ontwerpers. Wende gaat op zoek naar antwoorden op vragen die we liever niet stellen, maar die ons raken in ons hart, hoofd en onderbuik. Nieuwsgierig, moedig en rusteloos gaat ze van de gebaande paden af en zet licht op gebieden waar normaal de schaduw heerst.

Wende is misschien wel een van de meest opzienbarende artiesten die Nederland kent. Met constante hoge kwaliteit albums een voorstellingen sleept de zangeres meerdere Edisons, een Gouden Harp en de Annie M.G. Schmidtprijs binnen. Wende slaagt erin om met haar schurende teksten, dampende elektronica en klassieke invloeden het vertellende lied van Piaf en Brel mee te slepen naar de 21e eeuw.

Vrijdag 4 juni 2021 – Tickets vanaf 30 euro. De kaartverkoop gaat direct van start via: https://www.p60.nl/04-06-2021/wende.

Foto: Sanne de Wilde