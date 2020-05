Weer naar de film in Cinema Amstelveen

Amstelland – Na ruim 11 weken opent Cinema Amstelveen op pinkstermaandag 1 juni weer haar deuren voor de film. Op de agenda staan populaire films die al draaiden vlak voor de sluiting én een aantal nieuwe titels.

Zo kunnen volwassenen naar De beentjes van Sint-Hildegard, Un divan à Tunis, Little Women en de documentaire Mijn Rembrandt. Voor de jeugd komt de Disneyfilm Onward (Voorwaarts) terug en is Wickie en het Magische Zwaard te zien.

De cinema programmeert de films op veel verschillende tijden in zowel de Filmzaal als de Grote Zaal in verband met de maximale bezetting in juni van 30 personen per zaal. Naast de avondfilms zijn extra matineevertoningen op de dinsdag, woensdag, zaterdag en zondag. Op die manier kunnen er zoveel mogelijk filmliefhebbers weer naar de film. Vanaf 1 juli hoopt Cinema Amstelveen weer meer bezoekers toe te mogen laten.

Cinema Amstelveen volgt voor een veilig en prettig filmbezoek uiteraard de richtlijnen van het RIVM, de rijksoverheid en de bioscoopbond NVBF. Zo is het noodzakelijk om vooraf online te reserveren via www.cinemamastelveen.nl (ook met een Cinevillepas), zit er ruim voldoende tijd tussen films, zijn er duidelijke 1,5 meter-looproutes, aangepaste zaalplattegronden, stoplichten die de toegang reguleren bij de toiletten en wordt er extra schoongemaakt.

Bekijk het complete filmaanbod inclusief aanvangstijden op www.cinemaamstelveen.nl