Week van lezen en schrijven in bibliotheek

Amstelland – In Nederland hebben 2,5 miljoen mensen moeite met lezen en schrijven. In de Week van Lezen & Schrijven (7 t/m 13 september), vragen de Bibliotheek Amstelland en het Taalhuis extra aandacht voor de aanpak van laaggeletterdheid met activiteiten en een serie miniportretten.

Brieven lezen, voorlezen aan je kinderen, een kaartje kopen voor de trein, met de computer omgaan, het gaat moeilijker als je niet goed kunt lezen en schrijven. Vaak zoeken mensen geen hulp, omdat ze zich schamen voor hun lage taalvaardigheid. Bij het Taalhuis in de Bibliotheek kun je altijd met een taalvraag terecht.

Miniportretten

In deze week van Lezen & Schrijven wil de Bibliotheek Amstelland benadrukken dat iedereen tegen dingen aan kan lopen die ze (nog) niet kunnen. Dat kan over van alles gaan: auto rijden, werken met de computer, een goed cv opstellen.

“De eerste stap is vaak om te vertellen dat je ergens moeite mee hebt. Wij vroegen mensen op camera wat zij nog willen leren en hoe ze gaan beginnen. Met deze filmpjes hopen we anderen te inspireren om ook te beginnen met leren, want zoals een van de geïnterviewden zei: als je ergens beter in wordt, dan vind je het leuker,” aldus Anton Furnée, programmamaker Sociaal Domein van de Bibliotheek. De filmpjes zijn te bekijken op www.debibliotheekamstelland.nl/lezenenschrijven.

Activiteiten

Op woensdag 9 september wordt de film I, Daniel Blake vertoond in de Bibliotheek. De film vertelt het verhaal van Daniel die door een hartaanval zijn baan als timmerman moet opgeven. De kijker ziet hem worstelen met formulieren, regels en computers. Gelukkig vindt hij door hulp te bieden aan een gezin dat in armoede leeft zijn waardigheid terug.

Amstelland – In Nederland hebben 2,5 miljoen mensen moeite met lezen en schrijven. In de Week van Lezen & Schrijven (7 t/m 13 september), vragen de Bibliotheek Amstelland en het Taalhuis extra aandacht voor de aanpak van laaggeletterdheid met activiteiten en een serie miniportretten.

Brieven lezen, voorlezen aan je kinderen, een kaartje kopen voor de trein, met de computer omgaan, het gaat moeilijker als je niet goed kunt lezen en schrijven. Vaak zoeken mensen geen hulp, omdat ze zich schamen voor hun lage taalvaardigheid. Bij het Taalhuis in de Bibliotheek kun je altijd met een taalvraag terecht.

Miniportretten

In deze week van Lezen & Schrijven wil de Bibliotheek Amstelland benadrukken dat iedereen tegen dingen aan kan lopen die ze (nog) niet kunnen. Dat kan over van alles gaan: auto rijden, werken met de computer, een goed cv opstellen.

“De eerste stap is vaak om te vertellen dat je ergens moeite mee hebt. Wij vroegen mensen op camera wat zij nog willen leren en hoe ze gaan beginnen. Met deze filmpjes hopen we anderen te inspireren om ook te beginnen met leren, want zoals een van de geïnterviewden zei: als je ergens beter in wordt, dan vind je het leuker,” aldus Anton Furnée, programmamaker Sociaal Domein van de Bibliotheek. De filmpjes zijn te bekijken op www.debibliotheekamstelland.nl/lezenenschrijven.

Activiteiten

Op woensdag 9 september wordt de film ‘I, Daniel Blake‘ vertoond in de Bibliotheek. De film vertelt het verhaal van Daniel die door een hartaanval zijn baan als timmerman moet opgeven. De kijker ziet hem worstelen met formulieren, regels en computers. Gelukkig vindt hij door hulp te bieden aan een gezin dat in armoede leeft zijn waardigheid terug.