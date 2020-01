Warme klanken tijdens Jazz aan de Amstel

Uithoorn – Zondag 26 januari zijn zanger en saxofonist Jonny Boston en zangeres en gitarist Astrid Akse speciaal te gast bij de januari editie van Jazz aan de Amstel. Er kan genoten worden van een muzikale middag bij Sjiek, met een bijzondere mix van jazz, country, soul en popmuziek. Onder leiding van singer en songwriter en presentatrice Shyla Zoet kan er geluisterd worden naar bekende Jazz standards, eigen songs en nieuwe versies van bekende liedjes.

Saxofoon en gitaar

Laat u meeslepen door de prachtige zang- en saxnoten van Britse Jonny Boston, die zijn sporen al meer dan verdiend heeft in binnen- en buitenland. Hij trad op met diverse bekende artiesten en bands. Daarnaast kan geluisterd worden naar de warme klanken van de Groningse gitarist-zangeres Astrid Akse. Zij zong als achtergrondzangeres en speelde op vele podia met onder andere, Leonie Jansen, Do, Kasper van Koten, Xander de Buisonje, Freek de Jonge en heeft haar eigen trio McChicks met Phaedra Kwant en Tessa Boonkamp. Gastvrouw, presentatrice en zangeres Shyla Zoet is onder andere te horen in commercials op radio en televisie, werkte met vele nationale en internationale artiesten samen. Onder haar eigen naam bracht zij het album ‘Come Listen to me’. Zij schreef en produceerde dit album samen met Joos van Leeuwen. Van Leeuwen zal ook dit seizoen weer een aantal keren te beluisteren zijn op de piano en is daarnaast bekend als producer en toetsenist van vele artiesten en tv- programma’s.

Tijdens het achtste seizoen van Jazz aan de Amstel nodigt Shyla vanaf november tot en met maart elke vierde zondag van de maand verschillende artiesten uit binnen- en buitenland uit om met haar te musiceren.

Gevarieerd en verrassend

Jazz aan de Amstel is een initiatief van Shyla Zoet en Sjiek aan de Amstel. Door de variatie van artiesten, muziekkeuze en prettige sfeer is het elke keer weer verrassend en zeer toegankelijk voor een breed publiek. Jazz aan de Amstel in Sjiek aan de Amstel aan Marktplein 11 in Uithoorn is aanstaande zondag tussen 15.30 en 18.00 uur. Entree 5 euro. Zaal open vanaf 15.15 uur. Let op: Deze keer zijn geen tickets via de website verkrijgbaar. Kaarten zijn alleen te koop bij binnenkomst.

Neem ook eens een kijkje op de website van Jazz aan de Amstel met nog meer informatie over dit seizoen, foto- en videomateriaal en de website geeft een impressie van de sfeer: www.jazzaandeamstel.nl