Wandelen door de Waverhoek

De Ronde Venen – Wandel zaterdag 7 juni met gidsen van IVN De Ronde Venen en Uithoorn door het veenmoeras de Waverhoek, een ongeveer 60 hectare groot natuurgebied grenzend aan natuurgebied Botshol bij de Vinkeveense plassen. Vogelliefhebbers kunnen tijdens het wandelen hun hart ophalen. Er wonen of foerageren in de Waverhoek veel soorten moeras-, water- en rietvogels. Denk aan kluten, grutto’s, tureluurs, kieviten, lepelaars, blauwborsten, rietzangers. Het is er een echt vogelparadijs voor steltlopers en andere watervogels, omdat de diepte van de plas slechts één meter is.

De wandelroute start om 09.00 uur aan de Botsholsedwarsweg in Waverhoek en duurt ongeveer drie uur. Hij is ongeveer 2,5 km lang en start vanaf het parkeerterrein aan de Botsholsedwarsweg in Waverveen. De wandeling loopt rondom de ondiepe vogelrijke plassen van Waverhoek. Een deel van de route loopt over de Botsholsedijk. Vanaf hier heb je een prachtig uitzicht over dit natuurgebiedje, maar ook over het naastgelegen natuurgebied Botshol en het nooit gebouwde Fort in de Botshol (Stelling van Amsterdam).

Neem vooral een verrekijker mee, op het weer aangepaste kleding, wat te eten en te drinken. Honden zijn niet toegestaan.

Informatie en aanmelden via https://www.ivn.nl/afdeling/de-ronde-venen-uithoorn/natuuractiviteiten/