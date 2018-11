Amstelland – Kom mee wandelen met de boswachter van het Amsterdamse Bos op zondagmiddag 16 december om 14.00 uur. De boswachter gaat wandelen door De Schinkelpolder, een uniek en rustig gebied in het zuidelijke gedeelte van het Amsterdamse Bos.

De wandeling is geschikt voor goede wandelaars ouder dan 12 jaar en begint bij de Parkeerplaats Schinkelbos aan de Bosrandweg. Kosten zijn 5 euro per persoon en gevraagd wordt om gepast geld mee te nemen.

Aanmelden kan via 020-5456100, via www.amsterdamsebos.nl of kom langs in De Boswinkel aan de Bosbaanweg 5, iedere dinsdag tot en met zondag geopend van 10.00 tot 17.00 uur.