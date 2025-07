Waardevolle startbijeenkomst autodelen voor lokale ambassadeurs

De Ronde Venen – De gemeente De Ronde Venen wil het gebruik van deelmobiliteit stimuleren. De achterliggende gedachte is dat gedeeld vervoer een goedkopere én duurzamere keuze is. Het is beter voor de luchtkwaliteit en levert bovendien ruimte op voor meer groen en woningbouw.

Verspreid over zeven locaties in de gemeente staan inmiddels 28 deelfietsen van Deelfiets Nederland, vier per locatie. Deze zijn te gebruiken via de app van Deelfiets Nederland, waar ook meer informatie over het gebruik te vinden is. Volgens wethouder Anja Vijselaar is het initiatief nu al een succes. Een ander belangrijk onderdeel van deelmobiliteit is autodelen. Op maandag 30 juni vond in De Willisstee in Wilnis de eerste startbijeenkomst plaats voor lokale ambassadeurs van dit initiatief.

Ambassadeurs

Vorig jaar voerde de gemeente De Ronde Venen, in samenwerking met Goedopweg, een interessepeiling uit naar deelauto’s en deelbakfietsen. Goedopweg ondersteunt de gemeente bij het stimuleren van autodelen. Om dit verder te bevorderen, deed de gemeente destijds een oproep om lokale ambassadeurs te werven die het gebruik van deelauto’s willen promoten. Het doel: inwoners enthousiasmeren om mee te doen aan het initiatief. De betrokkenheid van bewoners is essentieel voor het succes, en ambassadeurs spelen hierin een belangrijke rol. Verschillende inwoners hebben zich inmiddels gemeld als ambassadeur. Ook Wilnis Doet, bewoners van De Watertuin en de Stichting Inwoners Voor Inwoners sloten zich aan bij het initiatief.

Startbijeenkomst

Tijdens de bijeenkomst op 30 juni maakten de ambassadeurs kort kennis met elkaar en werd er informatie gedeeld over het autodeel-initiatief in De Ronde Venen. Er was ook ruimte om vragen te stellen. De organisatie was in handen van Goedopweg. Na een voorstelronde gaven zij een presentatie over de mogelijkheden en voordelen van autodelen. Daarna kreeg de Stichting Inwoners Voor Inwoners het woord. Zij vertelden hoe zij hun rol als ambassadeur vormgeven. Mede dankzij een subsidie van de Rabobank hebben zij een interessepeiling uitgevoerd, waarvan zij op deze avond de eerste resultaten deelden. Ze benadrukten dat de resultaten nog geen conclusies rechtvaardigen, maar dat ze juist het gesprek hierover willen aangaan met de gemeenschap. Zo willen zij samen met inwoners verkennen of en hoe autodelen in De Ronde Venen een plek kan krijgen.

Mobigo-deelauto

Tijdens de pauze begaf het gezelschap zich naar buiten, waar op de parkeerplaats een elektrische deelauto van Mobigo stond, een coöperatie en aanbieder van elektrische deelauto’s die in meerdere gemeenten al succesvol actief is. Een medewerker van Mobigo beantwoordde vragen over de auto, en gaf na de pauze uitleg over hoe het concept van een buurtdeelauto via Mobigo werkt. Bij voldoende belangstelling regelt Mobigo de plaatsing en het beheer van elektrische deelauto’s in de buurt. Met name de ambassadeurs van wooncomplex De Watertuin toonden grote interesse; zij zien hierin mogelijk een goede oplossing voor hun bewoners.

Waardevolle bijeenkomst

Het werd een waardevolle avond voor alle aanwezigen, hoewel duidelijk werd dat er nog veel te doen is. Belangen, wensen en interesses verschillen per locatie. Zo gaf een vertegenwoordiger van Wilnis Doet aan, dat er in Wilnis andere prioriteiten zijn. Ambassadeurs uit Abcoude en Baambrugge hadden nog vragen over hoe zij hun dorpsgenoten kunnen enthousiasmeren. Mooi was het verhaal van een inwoner die enkele jaren geleden zijn eigen auto op eigen initiatief afstootte. Hij deelde zijn ervaringen en benadrukte dat het vaak om een mentaliteitsverandering gaat: het bezitten van een eigen auto is voor velen vanzelfsprekend en de stap om daarvan afscheid te nemen is groot. De Stichting Inwoners Voor Inwoners kondigde aan de resultaten van de interessepeiling binnenkort te delen met de gemeenschap en na de zomer dialoogbijeenkomsten te organiseren. Het is duidelijk dat we de komende tijd nog meer zullen gaan horen over het initiatief.

Waardevolle startbijeenkomst autodelen voor lokale ambassadeurs. Foto: aangeleverd.