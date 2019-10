Aalsmeer – Op 23 en 24 oktober kan er weer lekker weggedroomd worden op een muzikale voorleesvoorstelling in de bibliotheek. Dit keer de ‘Kusjeskrokodil’. Speciaal voor kinderen in de leeftijd van 2 tot 6 jaar en hun ouders.

Kom gezellig luisteren naar dit muzikale verhaal over Tim en de Kusjeskrokodil. Tim probeert in slaap te vallen maar hij hoort allerlei geluiden in zijn kamer. Wat zijn dat voor geluiden? Het lijkt wel een dierentuin in de slaapkamer van Tim. Hij krijgt bezoek van het verhaaltjesvarken, de toedektijger en de knuffelbuffel. Slapen zit er zo voorlopig niet in maar het is wel heel erg gezellig. Tim zijn ogen vallen langzaam dicht en als de kusjeskrokodil langs geweest is, valt Tim heerlijk in slaap.

De voorstelling voor kinderen van 2 tot en met 6 jaar is gratis te bezoeken. De voorstelling is te zien op woensdag 23 oktober in de bibliotheek in de Marktstraat in Aalsmeer van 15.30 tot 16.00 uur en op donderdag 24 oktober in de bibliotheek Uithoorn van 11.15 tot 11.45 uur.

Kijk voor meer informatie over deze voorleesvoorstelling op: www.debibliotheekamstelland.nl