Voordeuren Connexxion bussen weer open

Amstelland – Sinds maandag 2 november zijn reizigers in de Connexxion bussen (waaronder R-net en Schipholnet) in Amstelland Meerlanden (zoals Aalsmeer, Uithoorn, Amstelveen en Haarlemmermeer) weer van harte welkom via de voordeur. Dat is goed nieuws voor reizigers en chauffeurs. Als gevolg van de coronamaatregelen zijn de voordeuren vanaf half maart gesloten gebleven, om voldoende afstand tussen buschauffeurs en reizigers te creëren. Door de plaatsing van cabineschermen is de werkplek van de chauffeurs aangepast. Zo wordt de kans op mogelijke blootstelling aan virusdeeltjes verkleind.

Afstand houden

Om de veiligheid van het personeel te borgen, blijven de stoelen op de eerste rij afgesloten. Deze zijn niet toegankelijk. Ook is de aanduiding op de vloer voor staanplaatsen iets naar achteren verplaatst, zodat reizigers zich niet binnen 1,5 meter van de chauffeur bevinden. Dankzij het openen van de voordeur komt de natuurlijke luchtcirculatie in de bus weer op gang. Ook kunnen reizigers onderling beter afstand houden nu ze niet meer dezelfde deur hoeven te gebruiken voor het in- en uitstappen.

Kaartje kopen

Doordat er op deze wijze weer persoonlijk contact mogelijk is met de chauffeur, kunnen reizigers ook weer een kaartje kopen bij de chauffeur. Het gratis reizen door kinderen van 4 t/m 11 jaar onder begeleiding van een volwassene vervalt per 2 november. Hiervoor kan weer het Kids Dagkaartje van 1 euro worden gekocht bij de chauffeur.

In- en uitstappen

Sinds 2 november geldt dan ook: instappen door de voordeur, uitstappen via de midden- en achterdeuren. Op Schipholnet lijnen en op (deel)trajecten van lijnen 300 en 397 is het natuurlijk zoals gebruikelijk wel toegestaan om via alle deuren in te stappen. De buurtbussen zullen pas later weer gaan rijden vanwege de aanpassingen die nog uitgevoerd moeten gaan worden. Er wordt nog steeds voor extra schoonmaak gezorgd van alle contactpunten, zoals stangen, stopknoppen, pinapparatuur, etc. waarmee reizigers in de bus te maken hebben. Het gebruik van een mondkapje blijft verplicht vanaf 13 jaar.