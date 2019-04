Vogels spotten met de boswachter

Amstelland – Kom op zondagochtend 14 april om 10.00 uur mee met de boswachter op een flierefluiter-wandeling in het Amsterdamse Bos. De zangvogels zijn weer druk op zoek naar een maatje en laten dat luidkeels horen! De boswachter probeert de vogels te laten zien en horen. Kosten 5 euro per persoon. De wandeling is geschikt voor iedereen ouder dan 12 jaar. Start is bij De Boswinkel. Aanmelden: 020-5456100.

Duurzaam wildplukken

En/of wandel mee op zondagmiddag 14 april van 12.30 tot 15.30 uur en leer van alles over eetbare planten in het Amsterdamse Bos. En hoe je de flora en fauna spaart. De workshop wordt afgesloten met proeven.

van lekkere hapjes. Deze activiteit staat onder leiding van bioloog Wies Teepe en is voor iedereen vanaf 12 jaar. Kosten 10,- per persoon en start bij parkeerplaats Groot Kinderbad. Dat is ongeveer 10 minuten met de auto en 20 minuten op de fiets vanaf De Boswinkel.

Aanmelden en vooraf betalen bij De Boswinkel aan de Bosbaanweg 5, geopend van dinsdag tot en met zondag tussen 10.00 en 17.00 uur. Kijk voor meer informatie op: www.amsterdamsebos.nl.