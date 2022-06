Voetbal: Promotie Aalsmeer 2 naar Hoofdklasse

Aalsmeer- Afgelopen zaterdag speelde 18 juni Aalsmeer 2 op het zonovergoten complex van CSW in Wilnis de finale van de nacompetitie voor promotie naar de Hoofdklasse tegen De Meern 2. Het was een typische finalewedstrijd: nerveus spel en volop spanning (zowel bij spelers als publiek). De eerste helft ging gelijk op, misschien met een net wat sterker De Meern. Echter, behoudens een goede kopkans voor de gasten waren er in deze helft geen uitgespeelde kansen. In de tweede helft speelde het spel zich veel meer af op de helft van De Meern zonder dat er grote kansen kwamen voor beide teams. Wel nog een mooie vrije trap van Tijn de Bruin, die de keeper mooi uit de hoek haalde. De verdediging van Aalsmeer was solide, het middenveld vocht voor elke meter en maakte ook veel meters en de aanvallers hadden pittige gevechten met de verdedigers van De Meern. Het was een echte strijd en de warmte ging een rol spelen. Hoewel Natasja als verzorgster geregeld het veld in moest om spelers weer op te lappen, leek Aalsmeer fitter dan de tegenstander. Maar na ruim 90 minuten was de stand nog steeds 0-0 en moest er verlengd worden.

De verlenging begon en Aalsmeer zette de lijn van de tweede helft door en het spel speelde zich met name af op het middenveld en op de helft van De Meern. Halverwege de eerste verlenging kreeg Aalsmeer een vrije trap aan de rechterkant van het strafschopgebied. Nick Blijlevens nam de vrije trap en hoewel het schot houdbaar leek, kreeg de keeper de bal niet onder controle. Veron Frantsen was er snel bij en joeg de bal met een hard schot in het dak van de goal, 1-0. De spelers en degenen die op de bank zaten vierden het verlossende doelpunt uitbundig. Door de kleine marge bleef de wedstrijd echter spannend met enkele nuttige reddingen van Simon Camfferman. Die daarna uiteraard de nodige tijd nam voordat hij het spel vervolgde. In de slotseconden van de tweede verlenging kwam uit een counter de bevrijdende 2-0. Na een rush en goede voorzet van Justin Vahrmeijer maakte Xander Dols het knap af, 2-0! Kort na de 2-0 maakte de goed leidende scheidsrechter een eind aan de wedstrijd, was de promotie een feit en kon het feest gevierd worden.

Het was een goed seizoen, met mooie overwinningen, domme nederlagen en een fantastisch toetje. Veel dank aan de trainers Eric Zethof en Johan Vermeule die een grote bijdrage hebben geleverd aan deze prestatie, maar ook aan het plezier binnen het team.

Sommige spelers namen na de wedstrijd nog deel aan het Sixen-toernooi bij Aalsmeer, maar daarna begon toch echt de voetbalvakantie. In augustus mogen de voetbakschoenen weer aangetrokken worden voor de voorbereiding op het nieuwe seizoen in de Hoofdklasse.