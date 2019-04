Vliegen in DC-3 Dakota over bollenvelden

Schiphol – De Koninklijke DC-3 Dakota ‘Prinses Amalia’ gaat zaterdag 13 april weer vliegen. Het vliegseizoen begint met speciale vluchten over de bollenvelden rond de Keukenhof.

Het wordt een bijzonder jaar voor de PH-PBA. Niet alleen heeft deze dame de gedenkwaardige leeftijd van 75 jaar bereikt, ook neemt ze deel aan twee unieke herdenkingsevenementen. Allereerst bezoekt ze begin juni Duxford, Caen en Fassberg (Berlijn) in het kader van 75 jaar D-Day en 70 jaar herdenking van de luchtbrug met Berlijn. In september volgen verschillende rondvluchten voor 75 jaar Market Garden.

Met de prominente rol die de DC-3 Dakota in de Tweede Wereldoorlog heeft gespeeld is het niet verwonderlijk dat de organisatie van deze evenementen de Koninklijke DC-3 Dakota graag als gast verwelkomt. De ‘Prinses Amalia’ is de enige in Nederland nog vliegende DC-3 Dakota. De DC-3 Dakota heeft na de oorlog een belangrijke rol gespeeld in de ontwikkeling van de burgerluchtvaart en het is uniek dat je heden ten dage nog met dit nationaal erfgoed kunt vliegen.

Nieuw dit seizoen is de Dakota-club weer onder AOC (Air Operator Certificate) vliegt. Hiermee is vastgesteld dat DDA Classic Airlines als vrijwilligersorganisatie over voldoende beroepsbekwaamheid en organisatie beschikt om de veiligheid van haar activiteiten te garanderen. Heel belangrijk want dat betekent dat je geen donateur hoeft te zijn voor een rondvlucht met de DC-3. En het is mogelijk om voor een dagtrip of weekend mee te vliegen naar andere luchthavens in Nederland en Duitsland.

Tot en met 5 mei wordt elk weekend, zaterdag en zondag, vanaf het Jetcenter op Schiphol-Oost gevlogen over de bollenvelden rond de Keukenhof. Natuurlijk zijn er ook rondvluchten vanaf de luchthavens in Rotterdam, Lelystad, Groningen en Maastricht. En er staan dit jaar ook weer rondvluchten naar Duitsland op het programma. Onder andere worden bezoeken gebracht aan Münster, Kassel, Weeze, Lübeck en Paderborn. Kijk voor meer informatie op de website www.dutchdakota.nl.