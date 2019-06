Verrassende winnaars WK Sjoelen 2019

Aalsmeer – Afgelopen Hemelvaartsweekend werd het WK Sjoelen 2019 gehouden in Duitsland in het plaatsje Wüsting, in de buurt van Bremen. 13 Landen deden er mee, maar vooral de Nederlandse en Duitse afvaardiging waren erg groot. In totaal 93 dames en 178 heren streden om de wereldtitel.

Bij de landenwedstrijd was er geen verrassing. Nederland won de finale met 31-19 van Duitsland. Zweden won overtuigend het brons, door met 40-10 van Frankrijk te winnen.

Bij de dames ging de strijd om de wereldtitel tussen twee Duitse en twee Nederlandse vrouwen. Zeer verrassend was het de Duitse Carmen Harms die met 14-8 van de voormalig Nederlands kampioene Sandra Stoelhorst won. Joke Schagen, het wel-niet-lid van Sjoelclub Aalsmeer eindigde verrassend op de derde plaats door de Duitse Insa Diekmann met 12-4 te verslaan. Elly Mensen, ook een ex-wereldkampioene, werd ditmaal vijfde. Marry Verhoeven en Elisa de Jong werden in de eerste ronde 20-2 uitgeschakeld. Nederlands kampioene Petra Houweling verkoos om niet mee te doen aan dit toernooi.

Bij de heren werd Tim van Tiem 46e, Cock Tukker en Patrick Haring strandden in de derde ronde. Wim Voorbij kwam het verst, door tot de laatste acht te reiken. De beste vier sjoelers kwamen allemaal uit Nederland. Nederlands kampioen 2019, Henk van de Ree Doolaard verloor met 11-3 van Dick Eijlers (Sjoelclub Zaanstad), die derde werd. De finale ging tussen Siem Oostenbrink (wereldkampioen in 2017) en de pas 16-jarige Stefan Kiwiet. Het was verrassend dat Stefan wereldkampioen werd. Hij zegevierde door met 14-8 van Siem Oostenbrink te winnen.

Het volgende WK wordt over twee jaar ergens in Nederland gehouden.

Ook eens sjoelen? Sjoelclub Aalsmeer heeft nu vakantie, maar de eerste competitieavond van het nieuwe seizoen is op donderdag 5 september en begint om 20.00 uur in het Dorpshuis in Kudelstaart. Kijk voor uitslagen en informatie op de website van Sjoelclub Aalsmeer: www.sjoelclub-aalsmeer.nl.

Foto: Joke Schagen derde bij de Dames. Foto: André van der Aart.