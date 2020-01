Verbindingsdiner JCI Amstelland geslaagd

Amstelland – Zondag 11 januari vond in basisschool de Horizon in Amstelveen het vijfde verbindingsdiner van JCI Amsterdam-Amstelland plaats. JCI is een wereldwijde vereniging die lokaal maatschappelijke evenementen organiseert, zoals ook de World Clean up day dit jaar in Amstelveen, maar ook het bedrijven beachvolleybal toernooi Netzomer.

De vereniging bestaat uit lokaal betrokken ondernemende mensen tot 40 jaar oud. Er werd deze keer weer duurzaam, zo min mogelijk afval, biologisch, vegetarisch, groente en fruit van het seizoen en zoveel mogelijk lokaal, gekookt en gegeten. Deelnemers van diverse achtergrond ontmoetten elkaar en spraken over elkaars levenservaring en cultuur.

Het diner werd geopend door wethouder Frank Berkhout, die onderwijs in zijn portefeuille heeft. Een aantal leerlingen van de basisschool hielpen mee met het diner klaar maken. Meer weten? Kijk dan op www.jciaa.nl.