Veel plezier bij kinderdagverblijf Partou tijdens Nationale Voorleesdagen

Mijdrecht – Met grote ogen en volle aandacht luisterden de kinderen van kinderdagverblijf Partou in Mijdrecht naar het verhaal van Kleine Aap. Tijdens de Nationale Voorleesdagen werd ook in De Ronde Venen volop voorgelezen aan jonge kinderen. Niet door bekende Nederlanders, maar door lokale voorlezers.

‘Kleine Aap’ prentenboek van het jaar

De Nationale Voorleesdagen vragen jaarlijks aandacht voor het belang van voorlezen. Nog tot en met zaterdag 1 februari lezenbekende Nederlanders en lokale helden voor aan kinderen in de kinderopvang, op scholen, bibliotheken en boekhandels. Dit jaar staat het prentenboek Kleine Aap centraal en draait het thema om voorlezen aan kinderen van 0 tot 6 jaar. In deze leeftijdsfase leggen verhalen de basis voor taalontwikkeling, fantasie en inlevingsvermogen. Door het hele land worden kinderopvanglocaties, scholen en bibliotheken bezocht door voorlezers die kinderen voorlezen uit het Prentenboek van het Jaar ‘Kleine Aap’ van Mies van Hout.

‘Voorleesopa’

Ook kinderdagverblijf Partou in Mijdrecht deed mee aan de voorleesactiviteiten. In het prachtig landelijk gelegen pand, een voormalige boerderij aan de Oosterlandweg, kwamen de kinderen samen voor een speciaal voorleesmoment tijdens het Nationale Voorleesontbijt. Freelancejournalist Peter Pos, die schrijft voor de Nieuwe Meerbode, was uitgenodigd om als voorleesopa het prentenboek voor te lezen. Zijn kleindochter Stella zat op de eerste rij: op opa’s schoot. Opa vertelde nu niet alleen haar een verhaal, maar ook al haar luistervriendjes en -vriendinnetjes bij Partou.

Interactie met de kinderen

Het verhaal gaat over een aap die ontzettend leuk nieuws heeft. De aap wil dat graag vertellen aan zijn dierenvriendjes, maar was teleurgesteld dat niet iedereen de tijd neemt om te luisteren. Dat was deze ochtend heel anders bij Partou, want daar zaten de kinderen aandachtig te luisteren naar opa Peter. Met behulp van een knuffelversie van Kleine Aap leefden de kinderen zichtbaar mee met het verhaal. “De interactie met de kinderen is heel leuk en je ziet meteen wat een verhaal met kinderen doet”, aldus de enthousiaste opa. “Ze zijn helemaal in het moment.”

Goed voor de taalontwikkeling

Voorlezen is niet alleen een gezellig moment, maar ook van grote waarde voor de ontwikkeling van jonge kinderen. “We streven ernaar om elke dag met de kinderen te lezen, want dat stimuleert de spraakontwikkeling en vergroot de woordenschat. Elke dag zie ik kinderen zich verder ontwikkelen bij ons. Mooi om daar een bijdrage aan te mogen leveren”, zegt leidster Angelique met enige trots. Naast dat lezen goed is voor de taalontwikkeling, helpt het kinderen ook om zich beter in anderen te verplaatsen.

Samen lezen versterkt bovendien de band tussen kind en voorlezer. Door samen te kijken, te luisteren en te praten ontstaan herinneringen die vaak een leven lang meegaan. Het is dan ook goed om van een voorleesmoment een vaste gewoonte te maken. Kies een vertrouwd moment, op een knusse plek met weinig afleiding. Soms is een kwartiertje per dag al genoeg om een kind mee te nemen in een verhaal. En pak gerust hetzelfde boek vaker: voor jonge kinderen is het nooit na één keer lezen ‘uit’. Bij elke herhaling ontdekken zij nieuwe details in het verhaal en de illustraties. Dat maakt voorlezen niet alleen leerzaam, maar vooral leuk.

Succesvol voorleesmoment

Een boek, een verhaal en wat aandacht is vaak alles wat nodig is voor een geslaagd voorleesmoment. Het voorleesmoment in het teken van de Nationale Voorleesdagen bij Partou in Mijdrecht was een succes. Voorleesopa Peter Pos liet weten, dat hij het een bijzondere en mooie ervaring vond om hier een bijdrage aan te mogen leveren. “Normaal gesproken schrijf ik artikelen voor volwassenen en deze ochtend mocht ik aan een wel heel jong publiek voorlezen uit een prentboek. Kinderen van die leeftijd zijn enorm leuk, omdat ze een vreugdevolle dimensie aan het leven toevoegen en een bron van energie en plezier zijn. Je kijkt zelf weer even door een onschuldige, ongecompliceerde bril en geniet simpelweg van het moment. Je wordt weer een beetje kind. Ik voelde me dan ook meteen thuis en vond het geweldig om te doen.”

Wat is het mooie nieuws van Aap?

Tot slot rest nog de vraag: hoe loopt het verhaal van Kleine Aap af? “Dat ga ik natuurlijk niet verklappen”, lacht Pos. “Ik kan wel zeggen dat Aap aan het eind van het verhaal een olifant ontmoet. Die blaast het verhaaltje niet uit, zoals olifanten vaak doen, maar geeft Aap juist de aandacht die hij verdient. En op de laatste bladzijde laat Aap zien wat voor mooi nieuws hij te vertellen heeft; en dat heeft alles te maken met de titel van het boek”; zegt hij met een knipoog. Wie nieuwsgierig is geworden naar het mooie nieuws wat aap te vertellen heeft, moet het boek vooral zelf gaan halen bij de boekhandel en het voorlezen aan zijn of haar (klein)kind.

Op de foto: Veel plezier bij kinderdagverblijf Partou tijdens Nationale Voorleesdagen met voorleesopa Peter Pos. Foto: aangeleverd.