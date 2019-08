Tuin Bram de Groote zoekt vrijwilligers

Uithoorn – Voor de Tuin van Bram de Groote aan de Boterdijk in Uithoorn zoekt Landschap Noord-Holland enkele nieuwe vrijwilligers. De fraaie tuin bestaat uit een boomgaard, kruidentuin, paddenpoel, schapenweide, bessentuin, diverse borders en een aantal bijzondere bomen.

Het onderhoud van de heemtuin is in handen van een gezellige groep vrijwilligers die zich elke woensdagochtend inzet voor de tuin. Zij maaien, harken en snoeien en doen het groter onderhoud zoals het kappen van bomen en het schoonmaken van sloten in overleg met de boswachter van Landschap Noord-Holland.

Naast deze groep is er ook een team actief tijdens open dagen. Zij leiden in de zomermaanden elke eerste zondagmiddag van de maand bezoekers rond. Voor beide teams worden nieuwe mensen gezocht.

Meehelpen?

Lijkt het u/jou leuk maar is er nog twijfel? Kom dan eens langs op de woensdagochtend om even de sfeer te proeven, kennis te maken en vragen te stellen. Vraag naar Sjaak Pieterse, de vrijwilligers coördinator. Voor de zekerheid hier ook zijn telefoonnummer: 06-21462084.

Foto: Grote fruitoogst. Foto: Marian Verweij