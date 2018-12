Trap niet in ‘babbels’ van computer-criminelen

Aalsmeer – De politie heeft de domeinnaam klantenservicenederland.nl uit de lucht laten halen. Wie de website met deze domeinnaam bezocht, kreeg te maken met criminelen uit Zuid-Azië die tegen het betalen van een som geld beloofden computerproblemen op te lossen. Ook lukte het in bepaalde gevallen om de rekening van een slachtoffer leeg te trekken. Ook in Aalsmeer en Uithoorn heeft de politie een aantal van deze aangiftes binnen gehad.

Mocht u/jij een Engelstalige helpdeskmedewerker aan de telefoon krijgen, hang direct op en zeg geen gebruik te willen maken van deze dienst. Geef nooit toestemming om de computer over te laten nemen en installeer geen programma’s op verzoek van de beller. Zelfs niet als deze persoon zegt van een bekend softwarebedrijf zegt te zijn!

Maak geen geld over op verzoek van de helpdeskmedewerker/ster en voldoe niet aan betaalverzoeken. Informeer familie, vrienden en kennissen over deze vorm van oplichting en doe aangifte of melding bij de politie. Meer informatie is te vinden op www.politie.nl.