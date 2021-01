NTM verwerft TEE-trein uit 1957

Nieuw-Vennep – Het Nederlands Transport Museum heeft het eigendom van – en de zorg voor – de prachtige TEE-trein, de Nederlandse Trans Europ Express, overgenomen van de Stichting TEE Nederland. De trein staat al jaren in Amsterdam te wachten op betere tijden. Het NTM ziet het als een mooie uitdaging om de trein te bewaren als icoon voor internationaal reizigersvervoer in het licht van de Europese samenwerking. Het museum wil de trein veilig stellen, samen met vele liefhebbers en organisaties uit de historische spoorwereld. ‘Samen-sterk’ is het devies: verschillende stichtingen en particulieren helpen reeds mee.

Een Nederlands initiatief

Oud-NS-directeur Den Hollander nam in de jaren vijftig het initiatief voor een internationaal netwerk van snelle en luxe treinen om zeventig grote Europese steden met elkaar te verbinden. Hierbij besloten de Nederlandse en de Zwitserse spoorwegen met elkaar samen te werken voor de verbinding Amsterdam – Zürich. De trein was z’n tijd ver vooruit: volledig eerste klas en airconditioning. Werkspoor vroeg de Nederlandse ontwerper Elsebeth van Blerkom de trein ‘een stoere smoel’ te geven die snelheid, luxe en betrouwbaarheid uitstraalde. Vervolgens bouwde Werkspoor de motorwagens en het Zwitserse SIG reizigersrijtuigen. De Trans Europ Express moest in de jaren vijftig de concurrentie aangaan met een ander transport-icoon, de Fokker F-27 Friendship. Voor het NTM vormt de TEE-trein met zijn komst een schakel tussen de Fokker F-27 en de recent aan het museum gedoneerde Utrechtse sneltram waarvan de bouwer het Zwitserse SIG is. In 1957 kwam de trein in dienst en tot 1974 heeft de trein als TEE-trein gereden. In grote luxe konden ruim honderd mensen een adembenemende reis maken door Nederland, België, Frankrijk, Duitsland en Zwitserland. In 1977 werden de overgebleven TEE-treinen naar Canada verkocht. Twintig jaar later kocht een Zwitserse stichting de resterende bakken om er nostalgische ritten mee gaan maken. Het plan stierf helaas een stille dood. In 2006 nam de Stichting TEE Nederland de trein over en bracht hem terug naar Nederland.

Stapvoets

Het museum pakt dit hele grote project stap-voor-stap aan: éérst wil het museum de trein transporteren naar een plek waar die veilig, hopelijk overdekt, staat. Vervolgens wil het museum de verdere achteruitgang stoppen en proberen de trein te conserveren. Verder plannen worden bekend gemaakt als het museum een goed beeld heeft van de (kosten van) de restauratie. Om alle kosten te dekken start het museum een fondsenwerfactie om de verschillende fasen te financieren. Voor de eerste fase, het veiligstellen, is een bedrag nodig van 25.000 euro. Het Nederlands Transport Museum (nu nog gesloten vanwege de lockdown) is gevestigd aan de Lucas Bolsstraat 7 in Nieuw-Vennep. Kijk voor meer informatie over het museum en de fondsenwerfactie op www.nederlandstransportmuseum.nl.