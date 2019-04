The Lazy Sundays in The Shack

Oude Meer – Op bevrijdingsdag zondag 5 mei gaat The Shack ‘laid back’ door de muziekgeschiedenis heen met drie fantastische muzikanten, bekend van Boys Names Sue. Onvergetelijke songs, die je bijna niet meer hoort, maar bekend zijn bij iedereen. Denk aan nummers van Neil Sedaka, The Hollies, Kris Kristofferson, Chris Isaak, Claw Boys Claw, en dat alles in een heerlijke semi akoestische setting van akoestische en electrische gitaar, contrabas en twee vocals.

The Lazy Sundays zijn: Richard Hakkenes (Boys Named Sue) Titus van den Bragt (Boys Named Sue) Bokke Rypma (ex-Boys Named Sue). Een mooie aanrader voor een relaxte bevrijdingsmiddag.

Muse undercover

Op zaterdag 11 mei kunnen de fans van Muse hun muzikale hart ophalen in The Shack, want dan staan er vijf fantastische muzikanten op het podium in een spetterende live show met het allerbeste van Muse.



Boxin The Vox

Op moederdag, zondag 12 mei is het podium voor David Plasmeijer en Anne Lotte Paymans, beter bekend als Boxin’ The Vox. Mooie en vrolijke Ierse songs, prachtige liedjes van Melanie, Simon & Garfunkel, Boudewijn de Groot en vele anderen.



Reserveren

Reserveren voor een concert in The Shack is mogelijk maar uiteraard niet verplicht. Wil je voorkomen dat je voor een uitverkochte Shack komt te staan, reserveer dan door een mail te sturen naar info@the-shack.info



The Shack is geopend op zondag 5 mei vanaf 15.00 uur, The Lazy Sundays begint om 16.00, entree 5 euro. Ga voor alle informatie naar www.the-shack.info. Adres: Schipholdijk 253b in Oude Meer.