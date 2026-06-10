Taalcafé helpt inwoners Nederlands in praktijk te oefenen

Mijdrecht – In de bibliotheek van Mijdrecht is onlangs het Taalcafé De Ronde Venen van start gegaan. Elke woensdagochtend van 10.00 tot 11.30 uur kunnen inwoners die de Nederlandse taal beter willen leren spreken en verstaan er terecht voor een informele ontmoeting met vrijwilligers en andere deelnemers. Deelname is gratis. Tijdens schoolvakanties vinden er geen bijeenkomsten plaats.

Het Taalcafé vindt plaats in de bibliotheek aan de Doctor J. van der Haarlaan 8 en richt zich vooral op anderstaligen die hun taalvaardigheid willen verbeteren. Volgens vrijwilliger Lia biedt het initiatief een laagdrempelige omgeving waar deelnemers Nederlands kunnen oefenen in alledaagse situaties. “Het Taalcafé is een laagdrempelige plek waar anderstalige mensen Nederlands spreken en luisteren in de praktijk kunnen oefenen”, vertelt zij. Tijdens de bijeenkomsten staan gesprekken centraal. Onder het genot van een kop koffie of thee bespreken deelnemers uiteenlopende onderwerpen.

Hulpmiddelen

Andere vrijwilliger Agaath legt uit, dat daarbij hulpmiddelen zoals praatplaten en kaartjes met begrippen worden gebruikt om gesprekken op gang te brengen. “Zo starten we kleine gesprekjes die mensen helpen om meer zelfvertrouwen te krijgen in het spreken van de taal. Volgens Stichting Samens, die betrokken is bij het initiatief, ervaren veel inwoners nog dagelijks belemmeringen doordat zij de Nederlandse taal onvoldoende beheersen. Hierdoor kunnen eenvoudige handelingen, zoals een gesprek voeren bij de huisarts, formulieren invullen of contact leggen met buurtgenoten, lastig zijn.”

Ontspannen sfeer

Het Taalcafé wil die drempel verlagen door deelnemers in een ontspannen sfeer te laten oefenen. Daarbij ligt de nadruk niet op grammatica of klassikale lessen, maar op praktische taalvaardigheid. Door samen te praten, een spelletje te spelen of een wandeling te maken, leren deelnemers de taal op een natuurlijke manier gebruiken. Het initiatief draait volledig op vrijwilligers. Zij begeleiden gesprekken en zorgen ervoor dat bezoekers zich op hun gemak voelen. Volgens de organisatie is juist die informele aanpak belangrijk. Deelnemers krijgen de ruimte om fouten te maken en in hun eigen tempo te leren, zonder de druk van een lesomgeving.

Met het Taalcafé hopen de initiatiefnemers niet alleen de taalvaardigheid van deelnemers te vergroten, maar ook de verbinding tussen inwoners te versterken. Door elkaar wekelijks te ontmoeten, ontstaan nieuwe contacten en groeit het vertrouwen om actief deel te nemen aan het maatschappelijke leven.

Op de foto: In de bibliotheek van Mijdrecht is onlangs het Taalcafé De Ronde Venen van start gegaan. Foto: Wilco de Vries.