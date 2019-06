Struinen in het Bos

Amstelland – Op zondag 30 juni zijn er in het Amsterdamse Bos activiteiten voor (vermoedelijk) hoogbegaafde kinderen. Van 13.30 tot 14.30 uur: Struinen met ouder en kind. Zin om samen met je kind in het Bos op onderzoek uit te gaan? Jullie ontdekken wat de natuur voor jou en je kind te bieden heeft, om samen verder te groeien. Van 15.00 tot 16.00 uur: Struinen met ontwikkelingsgelijken. In het Bos kun je heerlijk jezelf zijn. Tijdens het struinen maak je gebruik van al je zintuigen. Elke keer staat een thema centraal, waaraan een verhaal en opdrachten zijn gekoppeld.

De start van deze activiteiten is bij de grote parkeerplaats van de Geitenboerderij. Kosten voor eerste workshop is 15 euro per ouder en kind. Minimaal zes koppels, maximaal acht. De kosten van de tweede workshop zijn 10 euro per kind. De workshop staat onder leiding van ECHA-specialist Katja van Dalen van ‘Natuurlijk Begaafd’.

Leven in de onderwereld

Of kom op zondagmiddag 30 juni, om 12.00 uur, 13.30 uur of 15.00 uur, de donkere wereld onder de grond, onderzoeken. Veel dieren wonen onder de grond: de pissebed, regenworm, duizendpoot en slak. De activiteit staat onder leiding van Natuur is een Feest en is bedoeld voor kinderen van 4 tot 9 jaar en (groot)ouders of begeleiders. Kosten 5 euro per kind en 2,50 euro per volwassene. Duur: 1 uur buiten en de start is bij De Boswinkel aan de Bosbaanweg 5.

Aanmelden voor alle activiteiten is verplicht en dit kan via: 020-5456100, via www.amsterdamsebos.nl of in De Boswinkel, iedere dinsdag tot en met zondag geopend van 10.00 tot 17.00 uur.