Stichting Mariposa helpt arme kinderen in Peru

De Kwakel – Afgelopen vrijdagavond stond de Stichting Mariposa Peru op de Wintermarkt bij de zorgboerderij Inner-art in De Kwakel. Het geld wat zij met de verkoop van Peruaanse spulletjes hebben ontvangen, zal worden besteed aan één van hun projecten die kansarme kinderen en hun families in Peru ondersteunen. Ondanks dat het best wel fris was, werd de markt goed bezocht. De stichting stond dit jaar voor het eerst op deze markt en heeft veel van spulletjes mogen verkopen.

Sloppenwijken

Maar wat doet de Stichting Mariposa-Peru? De stichting is in februari 2006 door Femke van Egmond-Arends uit Ter Aar opgericht. Zij had in de jaren hiervoor vrijwilligerswerk gedaan in een weeshuis en zag met eigen ogen hoe arm sommige kinderen het hadden. De aanblik van de sloppenwijken en de weinige hulp die deze kinderen (en hun ouders) van de overheid krijgen, raakten haar diep. Terug in Nederland besloot Femke om samen met 4 anderen Stichting Mariposa-Peru op te richten, zodat zij de kinderen blijvend kon ondersteunen.

Tijdens haar vrijwilligerswerk kwam zij in contact met de kloosterorde Las Hijas de Nuestra Señora de La Piedad. Samen met hen ging zij destijds de sloppenwijken in en sindsdien is er een samenwerkingsverband. Femke geeft geregeld contact met de zusters en ontvangt informatie over en foto’s van de diverse projecten. Mede door de steun van de stichting konden de zusters de afgelopen jaren heel wat kinderen ondersteunen. Femke is de afgelopen jaren geregeld zelf naar Peru geweest om de projecten van dichtbij te bekijken en volgend jaar april staat er weer een reis gepland. Door deze korte lijntjes is er veel transparantie naar de donateurs; het is duidelijk waaraan een gift besteed wordt.

Gezondheid en onderwijs

Zoals gezegd ondersteunt de Stichting arme kinderen. Dit doet zij met projecten die zich richten op gezondheidszorg, onderwijs en huisvesting. Jaarlijks financiert de Stichting drie grote projecten en daarnaast ook nog kleinere (individuele) projecten. Een van de grote projecten is de gaarkeuken in Lima. Hier krijgen arme kinderen elke schooldag een gevarieerd en gezond ontbijt. De kosten hiervoor zijn (maar) 2 euro per week. En met een volle maag naar school zorgt voor veel betere prestaties en daardoor betere kansen later op de arbeidsmarkt.

Afhankelijk van donateurs

De Stichting is afhankelijk van donaties van derden en draait in zijn geheel door de inzet van enthousiaste vrijwilligers. Daarnaast verkopen de vrijwilligers van de Stichting typisch Peruaanse (kerst) spulletjes. Dit wordt vooral verkocht op winter- en kerstmarkten. Op 7 en 8 december staat de stichting bij de Kerstmarkt van Lionsclub Aalsmeer Ophelia in de Historische Tuin en op 8 en 9 december op de Kerstmarkt in Haarlem.

Meer weten? Kijk op www.stichtingmariposaperu.nl of bezoek eens de kraam op één van de markten. De agenda hiervan staat ook op de website.