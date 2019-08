De Kwakel – Op maandagavond 9 september gaan de leden van Kunst en Genoegen zich weer buigen over de borden. Om half acht gaan de dammers hun 92e seizoen in. Nieuwe leden zijn van harte welkom en broodnodig. Elke maandagavond wordt er in ‘t Fort De Kwakel gespeeld. Voor inlichtingen: A Voorn, telefoon 0297-568472.