Start aanmelden voor Jantje Beton Collecte

Aalsmeer – Vanaf vandaag kunnen clubs en verenigingen zich weer aanmelden voor de Jantje Beton Collecte. Van maandag 2 t/m zaterdag 7 maart 2020 gaan ruim 40.000 vrijwilligers langs de deuren om geld op te halen voor de eigen clubkas en voor projecten van Jantje Beton. 50% van de opbrengst is voor de eigen club en 50% is voor Jantje Beton.

Speelprojecten

Eén keer per jaar organiseert Jantje Beton een grote collecte. Samen met tienduizenden vrijwilligers halen deelnemende clubs en verenigingen geld op. De helft van de opbrengsten besteedt Jantje Beton aan speelprojecten in heel Nederland. De andere helft is voor de eigen clubkas van deelnemende verenigingen en clubs. Niet alleen Scouting groepen, sport- en jeugdclubs kunnen deelnemen aan de collecte; ook speeltuinen en organisaties zoals buurtcentra, jongerenwerk en kinderboerderijen kunnen meedoen.

Opbrengst verhogen?

Geen klein geld in huis? Doneren kan contant en online. Staan collectanten voor een gesloten deur, dan kunnen zij het niet-thuis-kaartje achterlaten. Hiermee kan er alsnog een online donatie voor de club worden gedaan. Bovendien kunnen deelnemers aan de collecte naast huis-aan-huis collecteren ook een online collectebus inzetten om de opbrengsten te verhogen. Collecteren met een online collectebus kan gewoon thuis vanaf de bank. De bus is in een paar klikken aan te maken. Leden, vrienden en familie van collecterende leden kunnen ook helpen door vanaf 10 februari een online collectebus aan te maken. De collectebus is makkelijk te delen via social media. Op deze manier kan iedereen in de buurt of verder weg helpen de club rijk te maken. Aanmelden en meer informatie via www.jantjebeton.nl/collecte.