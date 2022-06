Sportcomplex VZOD locatie voor landelijke finale

Kudelstaart – Afgelopen vrijdag was het sportcomplex van VZOD het theater voor de landelijke finale voor de reserve ere-klasse korfbal. Op deze prachtige avond mochten de ploegen van LDODK en DVO het tegen elkaar opnemen om te bepalen wie de zich de kampioen van de reserve ere-klasse mocht gaan noemen.

De sfeer zat er voor aanvang van de wedstrijd al goed in. De meegereisde supporters werden de sterren van deze avond en werden door VZOD welkom geheten met applaus en vuurwerk.

Het was in de eerste helft duidelijk dat beide ploegen niet voor het verlies naar Kudelstaart waren afgereisd. Beide ploegen waren aan elkaar gewaagd en de stand ging gelijk op. Met een ruststand van 6–5 in het voordeel van DVO gingen de teams de kleedkamers in.

Beidde ploegen speelden de tweede helft in de zelfde formatie. Met de nodige support van de kant wist LDODK het gat toch te dichten tot een gelijk 7–7. Dit bracht bij de spelers van DVO de nodige spanning met zich mee, maar het team wist na een time-out weer een gat van twee punten te realiseren. DVO wist deze lijn door te trekken met een uiteindelijke 16-10 zege. DVO mocht als gekroond kampioen van de reserve ereklasse terugkeren naar woonplaats Bennekom.