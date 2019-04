Sing In met Da Capo’s Popkoor

Nes aan de Amstel – Zaterdag 18 mei organiseert Da Capo’s Popkoor weer de jaarlijkse sing-In. Voor iedere man, vrouw, hoog, laag, jong of oud die een dag lang wil zingen, is dit de uitgelezen kans om de zangkwaliteiten uit te proberen of zelfs te optimaliseren.

Vanaf 10.00 staat de koffie klaar in de pastorie van de St. UrbanusKerk van Nes aan de Amstel.

Om 10.30 uur wordt gestart onder de inspirerende leiding van Da Capo’s dirigent Floor van Erp. De muzikale begeleiding wordt verzorgd door Colijn Buijs, de vaste pianist van het popkoor. Je kunt naar keuze meezingen met de stempartij die het beste past.

Aan het eind van de dag verzorgen de gasten samen met alle leden een heerlijk muzikaal optreden in de kerk zelf. Hier kunnen vrienden en familie voor worden uitgenodigd om het resultaat van hard repeteren te beluisteren tijdens een mini-concert.

De kosten bedragen 25 euro per persoon, waarbij bladmuziek, maar ook koffie, thee en lunch zijn inbegrepen. Meld je nu aan en gun jezelf het ultieme plezier dat zingen kan geven!

Dit kan door het invullen van het contactformulier op de website:www.popkoor.nl

Locatie: Pastorie St. UrbanusKerk van Nes aan de Amstel-Amsteldijk Zuid 145 te Amstelveen.