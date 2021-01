Schoolmeubilair HWC voor scholen in Armenië

Amstelveen – Het Hermann Wesselink College heeft haar oude schoolmeubilair gedoneerd aan noodlijdende scholen in Armenië. Op initiatief van oud-leerling Tawros Aslanjan en met behulp van talloze vrijwilligers is men erin geslaagd om zes zeecontainers met oude schooltafels, schoolstoelen, whiteboards en computers te vullen en te verzenden naar noodlijdende scholen in Armenië. Armeense scholen gaan gebukt onder de financiële en maatschappelijke gevolgen van de recente oorlog tegen Azerbeidzjan.

Initiatief van oud-leerling

Toen hij begreep dat het HWC was begonnen met de verhuizing naar het nieuwe schoolgebouw is oud-leerling Tawros Aslanjan naar de directie gestapt met de vraag of zij bereid zou zijn om het oude schoolmeubilair te doneren aan scholen in Armenië waar op dit moment de nood erg hoog is. “De directie was zeer positief en gaf akkoord op het voorstel”, aldus Tawros Aslanjan. Zelf heeft Tawros Aslanjan met veel plezier op het HWC gezeten en heeft daar vmbo-t, havo en vwo gevolgd. In het dagelijks leven is Tawros Aslanjan ondernemer en gemeenteraadslid namens D66.

Crowdfunding

Door middel van een crowdfundactie binnen de Armeense gemeenschap in Nederland en met behulp van de Armeense Ambassade in Nederland is in zeer korte tijd geld opgehaald voor de kosten van het transport. Daarnaast hebben veel vrijwilligers zich gemeld om te helpen bij het demonteren van de spullen en het vullen van de containers. “Binnen tien dagen zijn wij erin geslaagd om zes containers met zeer bruikbare spullen klaar te maken voor transport. Wij zijn bijzonder trots op de snelheid waarmee deze actie is opgezet en zijn gelukkig met het vooruitzicht dat deze spullen in Armenië een tweede leven tegemoet gaan’’, aldus Bert Kozijn, rector van het Hermann Wesselink College.

Versterken onderwijs

Het meubilair was door de nieuwbouw overbodig geworden, maar nog heel geschikt voor scholen in Armeense dorpen. Kinderen krijgen op sommige scholen les op meubilair dat bijna uit elkaar valt en in sommige gevallen is er simpelweg geen meubilair. Nederlandse scholen moeten vaak geld toeleggen voor het afstorten van de inventaris. Dit project draagt bij aan het versterken van het onderwijs in Armenië en tegelijkertijd draagt het bij aan een circulaire economie.

De zes zeecontainers vol met de oude school-spullen komen eind februari aan in Armenië. Samen met andere vertegenwoordigers van de Armeense gemeenschap zal Tawros Aslanjan de noodlijdende scholen bezoeken om toe te zien op een rechtvaardige verdeling van de spullen.

Foto: Coronaproof op de foto: Mariam Kirakossian (Netherlands Diary), Tawros Aslanjan (initiatiefnemer) en Ton Kodde (facilitair manager HWC).