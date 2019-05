Weer samenwerking Amstelveen en De Broekriem

Amstelveen – “Geen mooier moment dan de internationale Dag van de Arbeid om een vernieuwde samenwerkingsovereenkomst te ondertekenen met stichting DeBroekriem en samen mensen weer snel aan het werk te helpen”, aldus wethouder Marijn van Ballegooijen van Werk en Inkomen. “Het Werkplein AA van de gemeente is er voor álle inwoners met vragen over werk en loopbaan. We geven advies, doen arbeidsbemiddeling en ondersteunen bij re-integratie. De events van stichting DeBroekriem zijn hier een mooie aanvulling op.”

Netwerkbijeenkomsten voor werkzoekenden

DeBroekriem is een vrijwilligersorganisatie voor en door werkzoekenden die events organiseert waar werkzoekenden elkaar ontmoeten en waar ze vaardigheden opdoen die hen helpen bij het zoeken naar een nieuwe baan. Pieter Vermeer van Stichting DeBroekriem. “Het afgelopen jaar organiseerden we 20 netwerkbijeenkomsten in Amstelveen, met ruim 200 deelnemers, deze pilot krijgt nu een vervolg.”

Waardevolle ontmoetingen

Wethouder Ballegooijen vult aan: “Ik vind dergelijke ontmoetingen bijzonder waardevol, werkzoekenden profiteren onderling van hun ervaringen, delen tips en allerlei netwerkcontacten. Dit stimuleren we als gemeente natuurlijk van harte.” De organisatie van alle bijeenkomsten ligt in handen van deelnemers uit het netwerk van DeBroekriem. “We zijn dus een platform voor en ook door werkzoekenden. Onze vrijwilligers stromen vaak snel uit naar een betaalde baan, want ze zetten zichzelf in de spotlight richting werkgevers”, vult Vermeer aan.

Ondersteuning voor alle werkzoekenden

Pieter Vermeer: “In de regio Amstelveen kampen veel organisaties met personeelstekorten. Toch zitten er nog altijd veel mensen werkloos thuis. Juist in deze periode is het belangrijk dat we iedereen aan het werk krijgen, ook mensen die al wat langer langs de kant zitten. Met DeBroekriem ondersteunen we alle werkzoekenden. De volgende bijeenkomst in Amstelveen staat al weer op de planning. Kijk voor het actuele aanbod op www.debroekriem.nl/amstelveen/.”