Sabrina Starke met nieuwe show in P60

Amstelveen – Op vrijdag 24 mei komt singer-songwriter Sabrina Starke naar Poppodium P60. Vorig jaar stond ze met een spectaculaire eerbetoon aan soullegende Nina Simone, in samenwerking met het Jazz Orchestra of the Concertgebouw, in Amstelveen . Nu keert ze terug haar eigen show en een nieuw album!

Singer-songwriter Sabrina Starke is terug in Amstelveen met een nieuwe show. En ze maakt het persoonlijk. Met songs die levenslessen zijn over zelfliefde en de complexiteit van de wereld waar we in leven. Al 10 jaar sinds haar debuutalbum ‘Yellow Brick Road’ brengt ze muziek die raakt en tot nadenken zet. Met haar ijzersterke band switcht ze met gemak tussen de soul, hip hop en folk. Met dromerige en dansbare, groovy vibes zet ze de toon. De show is in teken van haar recent uitgebrachte album ‘Underneath the Surface’, maar haar eerdere werk heeft ze met verrassende nieuwe arrangementen verwerkt in de show!

De avond wordt geopend door de veelbelovende Paa Kofi. Zijn passie ligt in het vertellen van verhalen, en daarbij maakt hij gretig gebruik van verschillende stijlen: soul, jazz, blues en reggae. De in Ghana geboren muzikant heeft een eigen, unieke manier van schrijven én optreden, waarin poëzie een belangrijke rol speelt. Alhoewel hij een relatieve nieuwkomer is in het genre doet hij allerminst onder voor de meer gevestigde artiesten.

Vrijdag 24 mei – zaal open 20.00 uur – aanvang 20.30 uur. Voor meer informatie en tickets: www.p60.nl.