Routeplanner Wandelnet vernieuwd

Regio – De Routeplanner van Stichting Wandelnet is compleet vernieuwd. De planner waarop wandelroutes in heel Nederland zijn te plannen heeft een flinke update ondergaan. Na een uitgebreide test door gebruikers is de planner gebruiksvriendelijker geworden en de uitstraling is vereenvoudigd. Je kunt eenvoudig zelf een route op maat maken vanaf je huisadres, maar ook een route plannen over regionale routenetwerken.

Gebruiksvriendelijkheid

In de nieuwe update is gefocust op gebruiksvriendelijkheid. Het startscherm is overzichtelijk, er kan eenvoudig worden ingezoomd naar een startadres, waarna er zowel vrij als over bestaande routes kan worden gepland. De afstand tussen punten is zichtbaar en als dit nodig is kan een routelijn handmatig worden omgezet.



Halverwege 2019 werd de eerste versie van de routeplanner van Wandelnet gelanceerd. Door feedback te verzamelen en veelvuldig te testen, zijn belangrijke ontwikkelpunten nu meegenomen. Met de nieuwe update verwacht Wandelnet veel wandelaars juist nu blij te maken. Er is een grote vraag naar een routeplanner waar je wandelingen over kwalitatieve routes kan plannen, ook in je eigen buurt.



Toch is Wandelnet nu niet ‘klaar’. “We delen graag deze nieuwe update met wandelend Nederland. Maar we gaan door en blijven feedback verzamelen en testen, nieuwe updates zullen dus volgen.” Aldus Dea Stam, Coördinator Routes bij Stichting Wandelnet.

Rondje lopen

Uit onderzoek van Stichting Wandelnet blijkt dat 72% van de respondenten vaker een rondje loopt vanuit huis dan voor de coronacrisis. Omdat wandelen leuk en gezond is, stimuleert Wandelnet via de online campagne #rondjelopen mensen om de schoenen aan te trekken en vanuit huis een rondje te lopen. Vanuit de eigen voordeur een rondje lopen kan via de routeplanner nu eenvoudig worden gepland.



De routeplanner is te raadplegen via: www.wandelnet.nl/wandelrouteplanner.

Met de update van de routeplanner zijn ook veel functionaliteiten van de Wandelnet app geüpdatet. Houd komende week de appstores in de gaten, hierin verschijnt de update van de Wandelnet app.

Foto: Stichting Wandelnet