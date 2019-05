Amstelland – Het theaterseizoen 2018/2019 nadert zijn einde. Schouwburg Amstelveen biedt alle bezoekers en belangstellenden graag de gelegenheid om aan het einde van het seizoen een kijkje achter de schermen te nemen.

Op zaterdag 25 mei gaan er om 19.30 én om 20.15 uur rondleidingen van start in het theater in het stadshart van Amstelveen. Aansluitend vindt er om 20.00 en 20.45 uur een spectaculaire demonstratie van de trekkenwand plaats. Aanmelden kan via schouwburgamstelveen.nl/24hamstelveen